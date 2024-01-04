Россия наращивает экспорт газа в Китай: в "Газпроме" рассказали детали

Уже в начале 2024 года Россия увеличила объемы поставок природного газа в Китай. В частности, это касается ресурса, который поступает КНР через газопровод "Сила Сибири".

Россия наращивает экспорт газа в Китай

В 2023 году "Газпром" суммарно поставил в Китай 22,7 миллиарда кубометров газа. Для сравнения это на 700 миллионов кубометров больше, чем было согласовано сторонами и в 1,5 раза больше, чем в 2022 году – 15,4 миллиарда кубометров.

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В компании сообщили, что в начале января этого года, суточные поставки газа в Китай вывели на новый уровень. То есть, уже 2 января "Газпром" установил новый исторический рекорд суточного экспорта китайским потребителям.

Какие контрактные объемы газа должен поставить трубопровод "Сила Сибири" для Китая:

2023 год – 22 миллиарда кубометров;

2024 год – 30 миллиардов кубометров;

2025 год – 38 миллиардов кубометров (полная экспортная производительность).

Еще в декабре 2023 года "Газпром" сообщил, о вводе в эксплуатацию новых добывающих мощностей, что должно увеличить объемы экспорта газа из страны в КНР. Речь идет о Ковиктинском месторождении в Иркутской области и Чаяндинском — в Якутии.