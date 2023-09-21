Россия ввела ограничения на экспорт дизеля и бензина: причины паники Кремля

Цены на горючее в России нестабильны. Более того, граждане страны-агрессора свидетельствуют об отсутствии топлива в некоторых регионах.

Ограничение экспорта топлива из России

Российские СМИ сообщают о запрете экспорта горючего и дизеля, эти действия якобы должны стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и снизить цену потребителям.

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Однако однозначно воспринимать это заявление нельзя. Рост биржевой стоимости бензина, однозначно, нанес ущерб российским поставщикам.

К тому же раньше, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке, правительство России ввело ежедневный мониторинг масштабов закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей. При этом если комиссия решит, что указанные объемы использованного сырья завышены, расходы нужно будет скорректировать. Также были сильно увеличены нормативы поставки топлива и бензина на биржу.

Реальные причины ограничения экспорта

Несмотря на все попытки России скрыть реальную ситуацию, у государства-агрессора явно не хватает топлива. Олег Пендзин – исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба объяснил в эфире 24 Канала, по каким причины нефтяное государство не может себя обеспечить.

Почему, по мнению Пендзина, в России нет топлива: