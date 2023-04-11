Возобновление экспорта электроэнергии: почему для Украины это важно

Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Евросоюз. Сейчас энергосистема в таком состоянии, что можно продавать электричество за границу.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, возобновление экспорта электроэнергии – важный шаг для Украины.

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Почему Украине важно сейчас продавать электроэнергию

Для любой энергосистемы, особенно такой развитой как в Украине, необходимо формирование баланса между производством и потреблением электроэнергии. К сожалению, возможностей физически сохранять энергию практически нет.

Как отметил Рябцев, сейчас в Украине сравнительно низкий уровень потребления электроэнергии. Поэтому у операторов есть два выхода: либо ограничивать генерацию, либо направлять излишек электричества на экспорт.

8 апреля было принято соответствующее решение. Речь идет не о долгосрочных или среднесрочных контрактах. А о продаже электричества на суточных аукционах. 10 апреля состоялся первый аукцион, где распределили 350 МВт электроэнергии, которую направят в Молдову,

– отметил Рябцев.

Украина может также экспортировать электроэнергию в Польшу, Словакию и Румынию, где установлены соответствующие линии электропередач. Однако возможности достаточно ограничены – можно будет передавать не более 800 МВт.

Сейчас известно, что Украина начала экспорт электроэнергии в Молдову. А уже на очереди находятся Словакия и Польша.

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Сколько получится заработать на экспорте электроэнергии

В этих странах цены на электроэнергию значительно выше, поэтому это очень хороший заработок, прежде всего, для государственных компаний. Именно за эти средства они смогут восстановить часть объектов генерации, которые были повреждены или на которых уже идет ремонт.

Известно, что с 30 июня по 9 октября 2022 года Украина заработала примерно 5 миллиардов гривен на экспорте электроэнергии. Однако сейчас сложно прогнозировать, сколько здесь сможем получить средств.

Сейчас рано говорить о каких-то объемах и суммах. Во-первых, цены ниже, чем в прошлом году. Во-вторых, важно помнить, что экспорт возможен только тогда, когда обеспечены все потребности украинских потребителей. Тут можно заработать и миллиарды, и десятки миллиардов, но давайте сначала заработаем, а потом оценим,

– подчеркнул Рябцев.

Украина возобновляет экспорт электроэнергии