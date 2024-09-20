Россия увеличивает экспорт нефтепродуктов, при этом ее доходы уменьшаются

Рост поставок дизельного топлива и мазута способствует восстановлению экспорта нефтепродуктов из России. В первой половине сентября 2024 года экспорт нефтепродуктов вырос благодаря восстановлению поставок на фоне повышения уровня переработки.

Россия увеличивает экспорт нефти увеличивает экспорт нефти

За первые 15 дней сентября морские поставки нефтепродуктов составили около 2,2 миллиона баррелей в сутки. Это почти на 10% больше, чем среднесуточный показатель за август, сообщает Bloomberg.

Читайте также Украинцы имеют рекордную сумму наличных: что это значит

Рынок внимательно наблюдает за экспортом российской нефти для оценки объемов добычи, поскольку Москва больше не публикует официальные данные о добыче.

В то же время доходы страны от экспорта нефти уменьшаются, поскольку падение цен значительно превышает небольшой рост средненедельных поставок, которые составляли 3,21 миллиона баррелей в сутки за неделю до 15 сентября.

Заметьте! Экспорт нефтепродуктов вырос благодаря повышению уровня переработки после атак беспилотников на российские НПЗ. В августе объемы поставок упали до четырехмесячного минимума из-за сокращения поставок дизельного топлива и мазута, которые вместе составляют около 70% всех поставок нефтепродуктов из страны.

Экспорт дизельного топлива и газойлей составил примерно 807 тыс. баррелей в сутки, что на 10% больше, чем в августе, когда поставки снизились до самого низкого уровня с октября. Правительство активизирует борьбу с так называемыми "серыми" поставками топлива компаний, которые не производят дизельное топливо.

Интересно! Поставки мазута выросли на 13% до 749 тысяч баррелей в сутки, что является самым высоким показателем этого года. Поставки нефтеперерабатывающего сырья, в частности вакуумного газойля, достигли четырехмесячного максимума в 149 тысяч баррелей в сутки.