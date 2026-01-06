От вторжения в феврале 2022 года: экспорт нефти России существенно изменился

Экспорт российской нефти резко сократился в последние недели 2025 года и в начале 2026 года. Четырнадцатое подряд падение цен и уменьшение объемов поставок снизило стоимость экспорта до самого низкого уровня со времени вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Что происходит с экспортом российской нефти?

Страна отгружала 3,43 миллиона баррелей нефти в сутки в течение четырех недель до 4 января, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Это примерно на 440 тысяч баррелей меньше, чем в период до 21 декабря. При этом снижение обусловлено меньшими отгрузками из ключевого тихоокеанского порта Козьмино.

Потоки остаются волатильными, и на них влияют многие факторы:

погода; санкции; график отгрузок.

Цены на российские сорта нефти упали резче, чем на мировые эталонные марки, после введения США санкций в октябре против "Роснефти" и "Лукойла". Например, сорт Urals торгуется ниже 35 долларов за баррель в Балтийском и Черном морях – около 60% от своей цены по состоянию на 1 октября.

В частности падение объемов экспорта происходит на фоне атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру, включая НПЗ, трубопроводами, портами и танкерами. Из-за атак дронов на суда в Черном море танкеры, идущие в Новороссийск, выбирают более южный маршрут вдоль побережья Турции.

Российские баррели снова начали разгружаться в ключевых индийских портах, однако логистические цепи удлиняются: растет количество тайных перевалок с судна на судно, а танкеры подолгу стоят на якоре в ожидании разрешения на швартовку,

– говорится в материале.

Однако в неделю до 4 января в целом 30 танкеров загрузили 21,46 миллиона баррелей российской нефти. Это меньше, чем 23,59 млн баррелей на 32 судах неделей ранее.

В среднесуточном измерении отгрузки в неделю до 4 января снизились до 3,07 миллиона баррелей в сутки – примерно на 290 тысяч баррелей в сутки меньше, чем на предыдущей неделе, и на 980 тысяч баррелей меньше, чем в неделю до 21 декабря. Показатель опустился до самого низкого уровня с августа.

Важно! В среднем за четыре недели валовая стоимость российского экспорта снизилась до 960 миллиона долларов в неделю в 28 дней до 4 января – на 10% меньше по сравнению с периодом до 28 декабря. Средние цены падали 14-ю неделю подряд, и вместе с сокращением объемов это снизило стоимость поставок до самого низкого уровня по меньшей мере с начала вторжения в Украину.

Цены на российскую нефть снизились значительно резче, чем на мировые эталоны, после санкций США против в октябре. Urals сейчас торгуется на уровне около 60% своей цены по состоянию на 1 октября, а ESPO – на 25% ниже. Зато североморский Dated Brent за тот же период потерял лишь 10% стоимости.

Зафиксированные поставки в азиатских клиентов России снизились до 3,29 миллиона баррелей в сутки в 28 дней до 4 января - против 3,57 миллиона в период до 28 декабря. Хотя объемы, направляющихся в Китай и Индию, вроде бы падают, это компенсируется ростом партий на судах без указанного конечного пункта.

Сейчас больше нефти находится на танкерах без указанного конечного пункта, чем на тех, сигнализирующих движение в Китай, Индии или Турции,

– уточнили в тексте.

Потоки на танкерах, сигнализирующих китайские порты, составляли 870 тысяч баррелей в сутки в четыре недели до 4 января – против 1,01 миллиона в период до 28 декабря. Объемы в Индию снизились до 600 тысяч баррелей в сутки с 910 тысяч баррелей.

Потоки в Турцию в четыре недели до 4 января снизились примерно до 100 тысяч баррелей в сутки – самое низкое с апреля 2023 года.

В конце декабря в Сирию была отгружена партия российской нефти – первую за три месяца.

Обратите внимание! В то же время эквивалент 1,83 миллиона баррелей в сутки находится на судах без конечного пункта.

Напомним, что цена "сверхприбылей" России от нефтегазовой сферы подошла к своему концу. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Доходы как от нефти, так и от газа будут падать как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Причиной являются западные санкции и война против Украины.

Аналитики отмечают, что в этом году Россия была вынуждена торговать нефтью на грани рентабельности или даже в убыток,

– говорится в сообщении.

Важно! Сейчас Кремль вынужден продавать нефть Индии и Китаю. Но огромными скидками. Иногда они составляют примерно 50% цены.

Что еще известно о нефти?