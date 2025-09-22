Укр Рус
Экономика Новости экономики Оружие для мира и фронта: Зеленский объяснил, зачем восстанавливают экспорт вооружения
22 сентября, 14:02
3

Оружие для мира и фронта: Зеленский объяснил, зачем восстанавливают экспорт вооружения

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Украина возобновляет экспорт оружия, чтобы финансировать производство, но в первую очередь будет обеспечивать фронт, отправляя на продажу только излишки.
  • Президент Зеленский анонсировал три новые экспортные платформы для взаимодействия с США, европейскими партнерами и другими заинтересованными странами.

Украина возобновит экспорт оружия, несмотря на то, что полномасштабная война с Россией продолжается. Впрочем, в первую очередь украинское оружие будут производить для фронта, а на продажу будут отправлять только излишки вооружения.

Почему возобновят экспорт украинского оружия?

Украинские компании нуждаются в достаточном количестве средств для производства оружия. Поэтому дефицит финансирования с этого года будут покрывать за счет управляемого экспорта некоторых видов вооружения, сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Смотрите также Есть первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия, – Зеленский

Благодаря такому управляемому экспорту мы будем увеличивать производство дронов для фронта, будем иметь финансы, 
– отметил глава государства.

По словам Зеленского, определенные виды современного оружия Украина может производить в значительно больших объемах, чем способна самостоятельно профинансировать.

  • А некоторые виды оружия уже изготовлены в значительно большем количестве, чем сегодня реально нужно армии.
  • В частности, морские дроны сейчас в Украине в профиците, а также противотанковое оружие и некоторые другие виды.

То есть первый приоритет – это фронт, обеспечение наших бригад. Второй приоритет – это наши украинский арсенал. И только третий приоритет – вот такой управляемый экспорт, 
– заявил президент.

Зеленский добавил, что в течение двух недель будет представлен концепт экспорта вооружения, а именно три новые экспортные платформы:

  • первая платформа – для экспорта и взаимодействия с США;
  • вторая платформа – для торговли с европейскими партнерами;
  • третья – для экспорта другим партнерам в мире, которые тоже заинтересованы в украинском оружии и от которых Украина получила ту или иную поддержку.

Украина не будет заниматься оружейной благотворительностью и помогать тем, кому безразлично к Украине. Мы готовы работать с теми, кто поддерживал нас, нашу независимость, 
– подчеркнул Зеленский.

Также он подчеркнул, что будет проводиться надежный экспортный контроль, чтобы украинские технологии не попали в руки россиян и их сообщников.

Важно! Сейчас большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса в Украине работают в частной собственности. Как рассказал "Укринформу" первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, отечественный ОПК насчитывает примерно 900 компаний.

Экспорт оружия: что говорят эксперты?

  • Военный эксперт и основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что решение разрешить экспорт собственного оружия за границу позволит усилить обороноспособность страны.

  • Специалисты отмечают, что сейчас производители дронов выпускают продукции примерно на 1,5 миллиарда долларов, но при наличии достаточного финансирования потенциал производства может достичь 4 миллиардов долларов.

  • По мнению экспертов, если позволить украинским предприятиям производить продукцию как для нужд армии, так и для зарубежных заказов, объемы производства существенно возрастут, и это выгодно прежде всего Украине.