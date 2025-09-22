Оружие для мира и фронта: Зеленский объяснил, зачем восстанавливают экспорт вооружения
- Украина возобновляет экспорт оружия, чтобы финансировать производство, но в первую очередь будет обеспечивать фронт, отправляя на продажу только излишки.
- Президент Зеленский анонсировал три новые экспортные платформы для взаимодействия с США, европейскими партнерами и другими заинтересованными странами.
Украина возобновит экспорт оружия, несмотря на то, что полномасштабная война с Россией продолжается. Впрочем, в первую очередь украинское оружие будут производить для фронта, а на продажу будут отправлять только излишки вооружения.
Почему возобновят экспорт украинского оружия?
Украинские компании нуждаются в достаточном количестве средств для производства оружия. Поэтому дефицит финансирования с этого года будут покрывать за счет управляемого экспорта некоторых видов вооружения, сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.
Благодаря такому управляемому экспорту мы будем увеличивать производство дронов для фронта, будем иметь финансы,
– отметил глава государства.
По словам Зеленского, определенные виды современного оружия Украина может производить в значительно больших объемах, чем способна самостоятельно профинансировать.
- А некоторые виды оружия уже изготовлены в значительно большем количестве, чем сегодня реально нужно армии.
- В частности, морские дроны сейчас в Украине в профиците, а также противотанковое оружие и некоторые другие виды.
То есть первый приоритет – это фронт, обеспечение наших бригад. Второй приоритет – это наши украинский арсенал. И только третий приоритет – вот такой управляемый экспорт,
– заявил президент.
Зеленский добавил, что в течение двух недель будет представлен концепт экспорта вооружения, а именно три новые экспортные платформы:
- первая платформа – для экспорта и взаимодействия с США;
- вторая платформа – для торговли с европейскими партнерами;
- третья – для экспорта другим партнерам в мире, которые тоже заинтересованы в украинском оружии и от которых Украина получила ту или иную поддержку.
Украина не будет заниматься оружейной благотворительностью и помогать тем, кому безразлично к Украине. Мы готовы работать с теми, кто поддерживал нас, нашу независимость,
– подчеркнул Зеленский.
Также он подчеркнул, что будет проводиться надежный экспортный контроль, чтобы украинские технологии не попали в руки россиян и их сообщников.
Важно! Сейчас большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса в Украине работают в частной собственности. Как рассказал "Укринформу" первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, отечественный ОПК насчитывает примерно 900 компаний.
Экспорт оружия: что говорят эксперты?
Военный эксперт и основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что решение разрешить экспорт собственного оружия за границу позволит усилить обороноспособность страны.
Специалисты отмечают, что сейчас производители дронов выпускают продукции примерно на 1,5 миллиарда долларов, но при наличии достаточного финансирования потенциал производства может достичь 4 миллиардов долларов.
По мнению экспертов, если позволить украинским предприятиям производить продукцию как для нужд армии, так и для зарубежных заказов, объемы производства существенно возрастут, и это выгодно прежде всего Украине.