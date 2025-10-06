Масштабная программа: Зеленский раскрыл новые детали экспорта украинского оружия
- Украина планирует экспортировать оружие собственного производства по трем основным направлениям: в Европу, США и на Ближний Восток.
- Президент Зеленский отметил необходимость запуска ключевых экспортных платформ оружия до конца 2025 года, что позволит масштабировать оборонную промышленность Украины.
Украина начнет экспортировать оружие собственного производства. До конца года планируют наработать три основных направления поставок.
Куда будут экспортировать оружие?
Об этом рассказал Владимир Зеленский во время своего выступления на международном Форуме оборонных индустрий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал президента.
Пришло время запускать экспорт нашего украинского оружия – тех видов оружия, которые у нас в профиците, а значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов оружия, которые особенно нужны сегодня здесь, в Украине, для защиты,
– отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что уже дал поручение Офису президента, а также всей команде и секретарю СНБО Украины. Они должны разработать и представить главные элементы будущей экспортной системы оружия.
Рабочее название программы экспорта украинского вооружения – "Оружие – наш экспортный продукт".
По словам Зеленского сейчас уже достигнуты договоренности об открытии платформ экспорта-импорта оружия по трем направлениям:
- в Европе;
- в Соединенных Штатах Америки;
- а также на Ближнем Востоке.
Рассчитываю, что открытие экспорта, открытие новых совместных предприятий вместе с привлечением инвестиций в Украину даст нам возможность еще значительно масштабировать нашу оборонную промышленность,
– подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что сейчас главная задача – запустить ключевые платформы экспорта оружия до конца 2025 года.
Важно! Ранее Зеленский отмечал, что украинские производители требуют достаточно средств для изготовления современных видов вооружения. Поэтому дефицит финансирования уже с 2025 года будут покрывать с помощью управляемого экспорта некоторых видов вооружения, передает Офис президента.
Что известно об экспорте украинского оружия?
Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине уже есть виды оружия, производство которых превышает текущие потребности армии. Среди них – морские дроны, противотанковые средства и другое вооружение, которое изготавливается в значительно больших объемах, чем нужно на фронте.
По словам главы государства, Украина готова к сотрудничеству с теми партнерами, которые поддерживали ее независимость и помогали в самые сложные времена. Зеленский отметил, что экспорт оружия будет происходить под строгим контролем, чтобы гарантировать безопасность украинских технологий и предотвратить их попадание в руки врага.
Эксперты считают, что разрешение предприятиям работать одновременно на внутренний рынок и на экспорт существенно расширит производственные возможности оборонной отрасли. Это не только укрепит экономику, но и обеспечит дополнительное финансирование для развития современного вооружения, необходимого украинской армии.