Украина начнет экспортировать оружие собственного производства. До конца года планируют наработать три основных направления поставок.

Куда будут экспортировать оружие?

Об этом рассказал Владимир Зеленский во время своего выступления на международном Форуме оборонных индустрий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал президента.

Пришло время запускать экспорт нашего украинского оружия – тех видов оружия, которые у нас в профиците, а значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов оружия, которые особенно нужны сегодня здесь, в Украине, для защиты,

– отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что уже дал поручение Офису президента, а также всей команде и секретарю СНБО Украины. Они должны разработать и представить главные элементы будущей экспортной системы оружия.

Рабочее название программы экспорта украинского вооружения – "Оружие – наш экспортный продукт".

По словам Зеленского сейчас уже достигнуты договоренности об открытии платформ экспорта-импорта оружия по трем направлениям:

в Европе;

в Соединенных Штатах Америки;

а также на Ближнем Востоке.

Рассчитываю, что открытие экспорта, открытие новых совместных предприятий вместе с привлечением инвестиций в Украину даст нам возможность еще значительно масштабировать нашу оборонную промышленность,

– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас главная задача – запустить ключевые платформы экспорта оружия до конца 2025 года.

Важно! Ранее Зеленский отмечал, что украинские производители требуют достаточно средств для изготовления современных видов вооружения. Поэтому дефицит финансирования уже с 2025 года будут покрывать с помощью управляемого экспорта некоторых видов вооружения, передает Офис президента.

Что известно об экспорте украинского оружия?