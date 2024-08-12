Украина могу стать экспортером газа в ближайшее время

В Нафтогазе заявили, что Украина должна стремиться стать экспортером газа. Основным рынком может стать европейский.

Украина может экспортировать газ

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев отметил, что Украина должна стремиться стать экспортером природного газа на международные рынки.

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Алексей Чернышев Глава "Нафтогаза" Украина должна стать экспортером газа. Мораторий на экспорт, который действует сейчас, имеет определенный смысл. В стране идет война, что угодно может случиться и мы не можем это не учитывать.

Поэтому в планах "Нафтогаза" действительно есть начало экспорта собственного газа. Украина имеет запасы газа более 1 триллиона кубометров, что является третьим крупнейшим показателем в Европе.

Залежи расположены в Днепро-Донецком бассейне, то есть между реками Днепр и Донец. Это территория, где очень много газа. Стратегически Украина должна стремиться стать экспортером газа. А для этого понадобится газотранспортная система,

– сказал он.

Также Чернышов заявлял, что, чтобы привлечь инвестиции в энергетику, стоит либерализовать рынок газа.