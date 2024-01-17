В Турции блокируют перевод средств из России

Правительство Турции высказывало неоднозначную позицию относительно перевозки российских товаров. Однако под влиянием международного сообщества решило поддержать санкции против России.

Почему не поступают деньги в Турцию

В декабре у некоторых россиян возникли проблемы с получением средств из России на территории Турции. Деньги просто замораживались и в некоторых случаях возвращались обратно к отправителю.

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Изменения начались сразу после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию. В это время переводы как в турецких лирах, так и в российских рублях, поступавших экспортерам из России, заблокировали.

Какие последствия блокирования российских средств

, что до этого Турция долгое время была транзитным пунктом переправки товаров для российских заказчиков. Однако причиной непоступления средств на счета российских экспортеров назвали именно перевозку запрещенных грузов.

С 1 января были прекращены почти все денежные переводы. В результате экспортеры получили значительные убытки, в частности турецкие производители не могут получить оплату от своих российских заказчиков.

Проблемы с переводом денег связаны с расширением последнего списка санкций ЕС, в частности, если даже компания-экспортер в Турции продает товары, не подпадающие под санкции, покупатель может быть включен в санкционный список или на балансе турецких банков или российских банков происходят операции в рублях,

– сообщил изданию на условиях анонимности источник в Минторге Турции.

Тесное сотрудничество между Турцией и Россией подтверждают данные относительно уровня экспорта турецких товаров в 2023 году. Этот показатель в прошлом году увеличился на 23,2%, то есть вырос с 7,6 до 9,4 миллиарда долларов.