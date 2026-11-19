В последнее время в медиапространстве активно распространялись слухи о возможном возвращении энергоресурсов агрессора на западные рынки. Однако официальный Вашингтон поставил все точки над "i" в этом вопросе.

Что заявили в Вашингтоне

Министр энергетики США Крис Райт категорически опроверг заинтересованность европейских стран в возобновлении импорта российской нефти и газа, о чем пишет Reuters.

По его словам, Европа признала свою прежнюю энергетическую ставку на Россию ошибочной. А пока ЕС не планирует возвращаться к сотрудничеству с агрессором.

Страны Европы четко выразили свою позицию. Я не слышал, чтобы хотя бы одна европейская страна была заинтересована в возобновлении импорта энергоресурсов из России,

– сказал Крис Райт.

Он также опроверг информацию о том, что США якобы планируют содействовать поставкам российского "голубого топлива" в ЕС.

Разговоры о возможном смягчении санкций начались после сообщений о тайных переговорах. В частности, речь шла о попытках привлечь американских инвесторов к выкупу подсанкционных газопроводов "Северный поток", которые в настоящее время заблокированы США и ЕС.

Обратите внимание! Однако Райт отметил, что в прессе выдвигаются самые разнообразные идеи, но никаких подтверждений таким планам нет.

Напомним, что Европейский Союз продолжает планомерно лишать Москву миллиардных доходов. Согласно утвержденному плану, ЕС полностью прекратит импорт российского сжиженного газа к концу 2026 года, а от трубопроводного газа откажется к концу 2027 года.

А президент США Дональд Трамп анонсировал неожиданную договоренность с Москвой об импорте дизельного топлива для снижения цен на американских АЗС перед выборами. Впрочем, никаких реальных поставок до сих пор не состоялось.