Що заявили у Вашингтоні

Міністр енергетики США Кріс Райт категорично заперечив зацікавленість європейських країн у відновленні імпорту російської нафти та газу, про що пише Reuters.

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За його словами, Європа визнала свою попередню енергетичну ставку на Росію помилковою. А наразі ЄС не планує повертатися до співпраці з агресором.

Країни Європи чітко висловили свою позицію. Я не чув, щоб хоча б одна європейська країна була зацікавлена у відновленні імпорту енергоресурсів із Росії– сказав Кріс Райт.

Він також спростував інформацію про те, що США нібито планують сприяти постачанню російського блакитного палива до ЄС.

Розмови про ймовірне пом'якшення санкцій почалися після повідомлень про таємні переговори. Зокрема, йшлося про спроби залучити американських інвесторів до викупу підсанкційних газопроводів "Північний потік", які наразі заблоковані США та ЄС.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зауважте! Проте Райт зазначив, що у пресі висувають найрізноманітніші ідеї, але жодних підтверджень таким планам немає.

Нагадаємо, що Європейський Союз продовжує планомірно відрізати Москву від мільярдних прибутків. Згідно із затвердженим планом, ЄС повністю припинить імпорт російського скрапленого газу до кінця 2026 року, а від трубопровідного палива відмовиться до кінця 2027 року.

А президент США Дональд Трамп анонсував несподівану домовленість із Москвою щодо імпорту дизельного пального для зниження цін на американських АЗС перед виборами. Втім, жодних реальних постачань досі не відбулося.