У США відмовилися від російського пального: кому пропонують купити дизель

Чому російські танкери не змогли розвантажитися у США

Як повідомив президент галузевої асоціації "Abicom" Сержіо Араужо, судна довелося розвернути через жорсткий внутрішньополітичний спротив у Штатах щодо співпраці з Москвою, пише Bloomberg.

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Зокрема, один із танкерів, "Agioi Fanendes", що перевозив майже 300 тисяч барелів пального, змінив курс усього за 400 морських миль від Нью-Йорка. Це сталося після того, як губернаторка штату Нью-Джерсі Мікі Шерріл публічно застерегла операторів портів від приймання російського вантажу, наголосивши на порушенні федерального законодавства.

Бразилія, яка є другим найбільшим імпортером дизеля у світі, зараз переживає пік споживання через активний аграрний сезон. Проте місцеві трейдери зазначають, що ціни на російський ресурс наразі виглядають абсолютно непривабливими порівняно з американськими аналогами.

Зауважте! Якщо ж угода все ж відбудеться, загальний обсяг у 1,1 мільйона барелів стане майже вдвічі більшим за весь жовтневий імпорт Бразилії з Росії.

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За даними аналітиків "Kpler", до бразильських берегів уже прямують судна "Leruo", "Cerrado", "Primorye" та "Athina M".

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На початку року Росія була змушена різко скоротити експорт дизеля через успішні атаки українських безпілотників, які вивели з ладу значну частину нафтопереробних заводів агресора. Спроба відновити постачання стала можливою лише після того, як президент США Дональд Трамп видав тимчасовий дозвіл на імпорт, щоб збити глобальний дефіцит пального.

Однак, як показала практика, навіть попри цей дозвіл, американські порти відмовляються приймати токсичний російський вантаж через закон 2022 року, який суворо забороняє такий імпорт.

Нагадаємо, що танкер Agioi Fanendes, який перевозить 40 тисяч тонн російського дизельного пального, просто зупинився біля східного узбережжя США.