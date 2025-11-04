Не фиксировали с 70-х годов: экспорт газа из России в Европу достиг минимума за 50 лет

С января по октябрь 2025 года российский "Газпром" поставил европейским клиентам лишь 14,7 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на ежедневную статистику "Турецкого потока" <последнего действующего трубопровода для поставок российского газа в Европу.

Что известно об экспорте газа России?

По итогам года этот объем вряд ли превысит 16 миллиардов кубов – предельную мощность европейской ветки "Турецкого потока", пишет 24 Канал со ссылкой на DW.

Читайте также Европа перекрывает газ России: кто пострадает больше всего и как это повлияет на доходы Кремля

По сравнению с тем же периодом прошлого года (речь идет о 26,6 миллиарда кубометров), рынок сбыта обвалился еще на 45% из-за прекращения контракта на транзит через Украину. Благодаря ему за первые 10 месяцев 2024 года страны Европы получили 12,9 миллиардов кубов российского газа.

В то же время поставки "Газпрома" в Европу через "Турецкий поток" в октябре выросло, о чем свидетельствуют открытые данные, опубликованные 1 ноября на сайте Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). В октябре этого года прошло на 8,7% газа больше, чем в сентябре, и на 13% больше, чем в октябре 2024 года.

Всего с начала года через этот маршрут поставлено в Европу на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года,

– отметили в материале.

Важно! Таких малых объемов экспорта газа в Европу Россия не фиксировала с начала 1970-х годов, когда генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев договорился о первом контракте на поставку газа в Австрию.

Напомним, что Евросоюз все еще остается крупнейшим покупателем российского СПГ. В общем Европейский Союз экспортировал газа на 42 миллиарда евро. Об этом пишет The Guardian.

Крупнейшими импортерами газа стали Венгрия и Словакия. Они потратили 393 миллионов евро и 207 миллионов евро соответственно.

Обратите внимание! Также в список вошли Франция, Бельгия и Нидерланды.

Что еще происходит с российским экспортом?