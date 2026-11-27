Европейские санкции продолжают оказывать давление на экономику России, вынуждая ее срочно искать направления для поставок сжиженного природного газа. Поскольку Евросоюз готовится прекратить его импорт, новым рынком сбыта может стать Турция.

Почему Москва ищет новых покупателей

Вице-премьер-министр России Александр Новак в пятницу заявил, что компания "Новатэк", являющаяся крупнейшим производителем СПГ в России, заключила контракт на поставку газа в Турцию, пишет Reuters.

Поставки должны начаться уже с 1 января 2027 года.

По словам российского чиновника, поначалу объемы будут небольшими. Других подробностей соглашения, в частности об общем количестве газа и его стоимости, он не привел.

Обратите внимание! Этот контракт трудно назвать победой России. Ведь соглашение появилось накануне вступления в силу запрета ЕС на импорт российского СПГ. Из-за этого Москве придется переориентировать поставки на другие рынки. Основным направлением для "Новатэка" должен стать Китай.

Как развиваются торговые отношения между Россией и Турцией

На фоне изоляции от западного мира Россия пытается максимально привязать к себе турецкую экономику, и не только в энергетическом секторе.

Так, в ходе 20-го заседания межправительственной комиссии в Стамбуле 27 ноября страны подписали совместную декларацию о намерении удвоить ежегодный объем двусторонней торговли.

Министр торговли Турции Омер Болат отметил, что в настоящее время товарооборот составляет 50 миллиардов долларов, однако этот показатель планируется довести до 100 миллиардов долларов.

Турция и Россия продолжат активно развивать свои экономические отношения в 2027 году,

– отметил турецкий министр.

Несмотря на заявления о расширении сотрудничества, последние показатели свидетельствуют о том, что торговля между странами не демонстрирует стабильного роста.

По данным Anadolu Agency, в 2025 году товарооборот между Турцией и Россией сократился на 6,5% – до 49,2 миллиарда долларов против 52,6 миллиарда долларов годом ранее.

Напомним, ранее в этом году Турция начала сокращать импорт российских товаров. В частности, за январь–апрель 2026 года закупки упали на 22,8%, или на 3,5 миллиарда долларов. Среди причин называли давление вторичных санкций на турецкие банки и компании, обслуживающие торговлю с Россией.