Покупает не только Азия: экспорт российского СПГ в мае достиг рекорда с 2023 года

Москва снова наращивает свои газовые доходы. Экспорт российского сжиженного природного газа за первые пять месяцев 2026 года увеличился на 11,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как вырос экспорт российского СПГ

По данным аналитической компании LSEG, экспорт российского СПГ в период с января по май достиг 14,5 миллиона тонн, пишет Reuters.

Только в мае Москва нарастила общий экспорт СПГ на 23% в годовом измерении – до 3,12 миллиона тонн.

Эксперты отмечают, что это самый высокий месячный показатель отгрузок с декабря 2023 года. Тогда Россия установила рекорд в 3,2 миллиона тонн экспорта сжиженного газа за один месяц.

Поставки, в частности, выросли благодаря увеличению отгрузок с нового проекта России Arctic LNG 2. Аналитики подсчитали, что совокупные поставки с этого завода за первые пять месяцев года составили около 1,4 миллиона тонн.

В то же время и другие российские заводы нарастили поставки партий сжиженного газа за границу.

Экспорт с завода "Ямал СПГ" с января по май подскочил на 1,2% в годовом измерении и достиг 8,3 миллиона тонн.

А проект "Сахалин-2", который контролирует "Газпром" за то же время отпустил за первые пять месяцев 4,7 миллиона тонн газа против 4,6 миллиона тонн в этот же период в прошлом году.

Кто покупает российский газ

Российский завод Arctic LNG 2 начал производство сжиженного газа в декабре 2023 года. Однако впоследствии США ввели против него санкции в связи с войной России против Украины.

Это притормозило экспорт газа с этого завода, но не остановило. Он все равно отпускает СПГ на продажу азиатским странам, в частности, в Китай. Первую партию отгрузили китайским покупателям с предприятия в августе 2025 года, и с тех пор поставки продолжаются.

Однако Россия не ограничивает экспорт СПГ только Азией. Данные также свидетельствуют, что экспорт российского СПГ в Европу в январе – мае вырос на 16,7% по сравнению с показателем прошлого года – до 7,7 миллиона тонн.

Только в мае 2026-го поставки сжиженного газа в европейские страны увеличились примерно до 1,36 миллиона тонн против 1,28 миллиона тонн годом ранее.

Заметьте! Импорт российского СПГ в ЕС в первом квартале 2026 года составил 6,9 миллиарда кубометров. Это самый высокий показатель с 2022 года. Больше всего газа покупают Франция, Испания и Бельгия.