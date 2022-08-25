Экспорт российского угля морским путем фактически остановлен

российская компания, импортирующая уголь, больше не может поставлять свою продукцию морским путем. Все из-за запрета ЕС на покупку и транспортировку российского угля в любую точку мира.

россия не может транспортировать уголь

Так, например, крупнейшая российская горнодобывающая компания "СУЭК" не может отгружать уголь с середины августа. Это связано с тем, что на рынке страхования грузов доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии, что затрудняет поиск страховых компаний для российских судовладельцев.

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Напомним, что санкции вступили в силу 10 августа этого года. Они направлены на транспортировку российского угля и некоторых видов удобрений, а также на его приобретение.

Россия начала перенаправлять поставки угля в Азию задолго до вступления в силу запрета ЕС, но сейчас судовладельцы, которые, как правило, перестраховывают свои риски с более крупными поставщиками, больше не могут покрывать такой экспорт.

Цены на уголь выросли

Россия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, контролируя около 17% мировых поставок. Угольная промышленность составляет всего около 1% российской экономики.

Источники Bloomberg рассказали, что российские экспортеры угля рассматривают другие варианты, но они будут более дорогими и нужно время на перестройку логистики. По их словам, это приведет к еще большему росту цен.

Поскольку Россия перенаправила свой уголь в Азию, включая Индию, такие экспортеры, как Австралия, заменили объемы в Европе. Это привело к увеличению цен, которые за последний год уже выросли в 10 раз.

Запрет на уголь также может привести к глобальному росту цен на другие источники энергии, такие как СПГ, поскольку все это связано, а Европа увеличивает спрос.

– считает Дмитрий Смолин, аналитик инвестбанка "Синара".

Рост цен на уголь / Инфографика Bloomberg