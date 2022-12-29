Экспорт российской нефти по морскому пути обрушился после введения потолка цен, – WSJ
Источник:The Wall Street Journal
Экспорт российской нефти морским путем рухнул на четверть по сравнению со средними показателями предыдущих периодов. Все из-за введения граничной цены на российское сырье Западом.
Экспорт российской нефти обрушился
В декабре Россия экспортировала 2,5 миллиона баррелей нефти – это на 22% меньше месяца назад, с данными компании Kpler, занимающейся исследованием сырьевых товаров.
Читайте также Россия урезает расходы на пенсионное обеспечение, потому что не хватает денег от нефтиНапомним! С 5 декабря начало действовать эмбарго на российскую нефть и ценовой потолок в 60 долларов за баррель, введенный странами G7, ЕС и Австралией. Такие санкции запрещают европейским компаниям страховать перевозку российской нефти морским путем в третьи страны.
Желающих покупать российскую нефть становится меньше
По словам аналитика компании Kpler Мэтта Смита, нефтяное эмбарго и предельная цена на российское сырье оставили небольшую горстку покупателей российской нефти, включая Индию, Китай, Турцию и Болгарию, на которые распространяются санкции ЕС.
Зимняя погода также повлияла на погрузку российской сырой нефти в этом месяце. Поэтому более низкий показатель экспорта может быть результатом слабого спроса в Китае и плохой погоды.
– считает Смит.