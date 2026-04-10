Не "катастрофическая цифра": Зеленский озвучил, сколько Россия могла заработать за время войны в Иране
- Россия не смогла значительно заработать на экспорте нефти из-за войны в Иране, частично из-за украинских атак на порт Усть-Луга.
- В марте перевалка нефти в российских портах снизилась из-за инфраструктурных ограничений и форс-мажорных обстоятельств.
Россия сейчас активно экспортирует свою нефть, пользуясь войной в Иране. Кремлю сейчас играет на руку блокирование Ормузского пролива.
Сколько Россия заработала на экспорте нефти из-за войны в Иране?
Однако Владимир Зеленский считает, что россияне не смогли достаточно заработать, о чем сообщает 24 Канал.
Я не думаю, что Россия успела много заработать. У меня еще нет окончательной суммы, но не думаю, что это катастрофическая цифра. Если у них был дефицит 100 миллиардов, то даже если и покрыли 15 – 20%, весь дефицит все же не покроют.
Он добавил, что благодаря украинским ответам по порту Усть-Луга и по другим объектам Россия вынуждена сокращать объемы поставок. И Киев это видит.
Напомним, что об этих неудачах России уже рассказали в СВР Украины. Дело в том, что в марте текущего года страна не смогла увеличить объемы отгрузки нефти через собственные морские порты. И даже временное смягчение санкций со стороны США здесь не помогли.
Решающим фактором стали "инфраструктурные ограничения и форс-мажорные обстоятельства" в ключевых экспортных хабах,
– написали в разведке.
- Согласно данным S&P Global Platts, перевалка нефти в российских портах в марте снизилась до 3,46 миллиона баррелей в сутки против 3,49 миллиона в предыдущем месяце.
- В сегменте нефтепродуктов – показатель сократился до 2,19 миллиона баррелей с 2,21 миллиона баррелей в феврале.
Ключевым фактором падения стали "перебои в работе портовой инфраструктуры",
– уточняет Служба внешней разведки.
- В частности, в порту "Приморск" в конце месяца отгрузки упали с более 1,1 миллиона баррелей в сутки до 732 тысяч баррелей в сутки.
- А в порту "Усть-Луга" – объемы экспорта нефти снизились до 105 тысяч баррелей в период 25 – 31 марта против 471 тысячи баррелей неделей ранее.
Обратите внимание! Отгрузка нефтепродуктов в "Усть-Луге" в конце месяца фактически прекратилась.
Что известно о заработке России на нефти?
- Bloomberg пишет, что Россия зарабатывает на экспорте нефти самые большие суммы с начала вторжения в Украину в 2022 году. Активным покупателем снова стала Индия. В то же время поставки в Китай сократились, но все еще продолжаются.
- Reuters считает, что Москва может заработать на продаже нефти до 700 млрд рублей (9 млрд долларов) в апреле. Однако на ситуацию вокруг российской нефти будет влиять еще и ситуация по США, Израиля и Ирана.