Танкеры пока не нужны: Катар идет на вынужденный шаг из-за войны в Иране

Крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре остановился из-за войны в Иране. Теперь страна вынуждена сдавать в аренду танкеры, пока предприятие остается закрытым.

Почему Катар сдает танкеры в аренду?

Известно, что Катар предлагает снять по меньшей мере два танкера для перевозки СПГ, пишет Bloomberg.

Смотрите также Может ли война на Ближнем Востоке выключить интернет во всем мире

По словам трейдеров, знакомых с вопросом, в аренду предлагаются:

танкер "Аль-Тумама" (Al Thumama);

и судно "Месаид" (Mesaieed).

Оба находятся в долгосрочной аренде государственной энергетической компании QatarEnergy.

Данные об отслеживании судов, собранные изданием, показывают, что сейчас оба корабля находятся у западного побережья Африки.

В целом об этих судах известно немного. По информации аналитиков Kpler, танкер Al Thumama значительно старше Mesaieed:

Al Thumama введен в эксплуатацию в 2008 году и использовался преимущественно для экспорта СПГ с завода "Рас-Лаффан";

Тогда как судно Mesaieed вышло на рынок в 2025 году, но уже осуществило три отправки из Катара и одну из США.

Заметьте! Танкеры СПГ перевозят газ при температуре -162°C и требуют сложных технологий для загрузки и транспортировки. Их доля среди всех танкеров мира значительно меньше, чем нефтяных. Поэтому аренда таких судов может принести немалую выгоду.

Почему остановился газовый завод Катара?

Напомним на днях Катар приостановил производство сжиженного природного газа на своем предприятии из-за ударов двух иранских беспилотников, пишет Reuters.

Тогда пострадал крупнейший в мире завод СПГ "Рас-Лаффан", который принадлежит газовому гиганту Qatar Energy.

В компании рассказали о последствиях атаки:

один беспилотник атаковал резервуар с водой на электростанции в экспортном комплексе;

другой дрон – энергетический объект завода.

Трудно завоеванная репутация Катара как самого безопасного поставщика газа была потеряна за считанные дни,

– говорят специалисты.

Важно! Катар является одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа (СПГ/LNG), что обеспечивает около 20% мирового рынка.

Какие еще последствия войны в Иране?