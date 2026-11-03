Цены на газ стремительно растут: США резко увеличили экспорт в Европу

Мировой энергетический рынок вновь оказался на пороге серьезных ценовых колебаний из-за приближения холодов. Страны ЕС начали агрессивную борьбу за ресурсы, пытаясь опередить конкурентов.

Почему Европа срочно скупает американское топливо

В октябре Соединенные Штаты зафиксировали второй по величине месячный объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) за всю историю наблюдений, сообщает Reuters. Производители резко увеличили добычу, чтобы удовлетворить огромный спрос европейцев и воспользоваться самыми высокими за последние годы ценами, о чем свидетельствуют данные LSEG.

Поставки в европейские страны взлетели до 6,89 миллиона метрических тонн, что почти на миллион тонн больше по сравнению с сентябрем. Такой скачок объясняется острой необходимостью ЕС обеспечить себе безопасное прохождение зимы и сокращением ценового разрыва между европейским и азиатским рынками.

Как изменились цены и куда еще направляются танкеры

Стоимость "голубого топлива" в настоящее время бьет рекорды. Европейский индекс TTF и азиатский JKM в октябре достигли отметки около 28 долларов за миллион британских тепловых единиц, что является одним из самых высоких показателей со времен энергетического кризиса.

Экспорт с завода Golden Pass LNG в Техасе, принадлежащего QatarEnergy и Exxon Mobil, удвоился до четырех партий в месяц,

– отмечают аналитики на основе данных мониторинга судов.

В то же время поставки в Азию несколько сократились – до 2,73 миллиона тонн, несмотря на то, что октябрь был на один календарный день длиннее. Латинская Америка также увеличила импорт до 0,68 миллиона тонн, а еще около 0,59 миллиона тонн газа в настоящее время находятся в океане в ожидании наиболее выгодного покупателя.

Обратите внимание! Глобальная борьба за сжиженный газ обострилась после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Тогда Европа приняла стратегическое решение отказаться от "кровавого" российского трубопроводного газа, что спровоцировало беспрецедентный энергетический кризис и заставило ЕС искать надежных партнеров за океаном. С тех пор США прочно закрепились в статусе главного энергетического донора свободного мира, а европейские потребители вынуждены конкурировать за каждый танкер с богатыми азиатскими странами.

Кстати, мы ранее писали, что этой зимой Европа не столкнется с нехваткой "голубого топлива", однако за стабильность поставок придется заплатить значительно больше, о чем официально заявил генеральный директор энергетического гиганта TotalEnergies Патрик Пуянне.