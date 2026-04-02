Топливное давление растет: "страна-бензоколонка" запретила экспорт бензина

Топливный кризис добрался и до России. Страна-агрессор, которая является одним из крупнейших в мире производителей нефтепродуктов, запретила экспорт бензина для производителей до середины 2026 года.

Чем объяснили запрет на экспорт?

Соответствующее постановление подписало российское правительство. Оно вступило в силу сразу после публикации, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Ограничения на экспорт бензина для производителей в России будут действовать до 31 июля 2026 года.

В правительстве запрет объяснили, как обычно, высоким сезонным спросом на топливо.

Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ,

– говорится в постановлении.

Также запрет на экспорт якобы связан с ростом мировых цен на нефть из-за продолжения войны на Ближнем Востоке.

Важно! До этого запрет на экспорт бензина из России распространялся на компании, которые не являются производителями бензина. Теперь же правительство фактически заблокировало любые поставки топлива за границу, кроме партий в рамках межправительственных договоренностей.

Что повлекло запрет на экспорт горючего?

Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил подготовить проект о запрете экспорта бензина с 1 апреля.

Такое решение приняли после совещания, которое провели российские Минэнерго, антимонопольная служба, представители Санкт-Петербургской биржи и топливных компаний, пишет The Moscow Times.

По данным издания, на самом деле запрет на экспорт бензина в России ввели в ответ на серию атак дронов по нефтеперерабатывающим заводам. Ведь в результате этих ударов по меньшей мере три предприятия вынужденно остановили производство топлива.

К тому же цены на топливо на бирже растут еще с конца февраля, после начала войны в Иране:

с начала весны оптовые цены на бензин и дизель на Санкт-Петербургской бирже выросли на 14% и 22% соответственно.

по состоянию на 24 марта бензин Аи-92 для НПЗ в европейской части России стоил около 66,9 тысячи рублей за тонну, а Аи-95 – 70,6 тысячи рублей за тонну.

В итоге из-за атак Украины на НПЗ и мировых перебоев на энергетических рынках ситуация на российском топливном рынке стремительно обострилась.

Как Россия уже ограничивала экспорт топлива?