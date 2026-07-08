Цены на топливо могут измениться: Китай принял важное решение

После четырехмесячного перерыва крупнейшая в мире нефтеперерабатывающая отрасль возвращается к привычному режиму работы. Китай отменил ограничения на экспорт топлива и разрешил отгрузку одному из частных НПЗ.

Почему Китай возобновляет экспорт топлива

Об этом сообщили источники на топливном рынке Китая, пишет Reuters.

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На возобновление привычного экспорта топлива Пекин решился после достижения временного мирного соглашения между США и Ираном, которое способствовало увеличению экспорта нефти с Ближнего Востока.

В течение последних нескольких месяцев поставлять бензин, дизельное и авиационное топливо за границу могли только государственные компании Китая. При этом действовали четкие требования, а продавцы должны были ежемесячно согласовывать объемы отгрузок.

Теперь китайские нефтепереработчики планируют быстро нарастить производство и экспортировать в июле около 3 миллионов тонн бензина, дизельного топлива и авиационного топлива:

экспорт бензина может вырасти до более чем 400 тысяч тонн против запланированных ранее менее чем 40 тысяч тонн;

против запланированных ранее менее чем поставки дизельного топлива – до 600–700 тысяч тонн вместо примерно 200 тысяч тонн;

вместо примерно отгрузка авиационного топлива – до 1,9 миллиона тонн против запланированных 1,5 миллиона тонн.

Как это решение повлияет на цены

Поскольку Китай остается одним из крупнейших экспортеров Азии, возобновление стабильных поставок будет способствовать снижению цен на топливо в регионе.

Ведь после начала войны США против Ирана Пекин ограничил экспорт, чтобы обеспечить внутренний рынок. После этого бензин и дизельное топливо в соседних странах, зависимых от китайских поставок, стремительно подорожали.

В то же время пока неизвестно, не вернутся ли ограничения на продажу топлива в августе.

После заключения мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном цены на нефть пошли вниз, а опасения относительно поставок несколько утихли. Но на этой неделе Иран возобновил атаки на танкеры в Ормузе, что вновь всколыхнуло мировые рынки.

Поэтому, очевидно, дальнейшая ситуация на топливном рынке будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке.

Напомним, в начале марта власти Китая приказали немедленно прекратить отгрузку нефтепродуктов за границу. Тогда НПЗ получили указание не заключать новые контракты на экспорт бензина и дизельного топлива и договориться об отмене уже согласованных поставок.