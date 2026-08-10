Россия приступила к созданию альтернативного коридора: почему это грозит экспорту Украины

Россия, вероятно, изменила подход к атакам на украинскую экспортную инфраструктуру и начала наносить удары по альтернативным сухопутным маршрутам. В ISW считают, что цель таких ударов – затруднить вывоз зерна и других товаров и усилить давление на украинскую экономику.

Россия могла совершить атаку на мост, чтобы сорвать экспорт

Российские войска, вероятно, провели атаку на мост в Маяках Одесской области, чтобы помешать экспорту украинского зерна и других товаров через альтернативный сухопутный коридор. Украина использует этот маршрут после того, как российские удары нарушили работу морского экспорта, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.

Эксперты напомнили, что Россия уже атаковала мост в Маяках в декабре 2025 года. В ISW считают, что нынешний удар может быть частью более широкой кампании России против украинских экспортных возможностей. По оценке аналитиков, с июля 2026 года Москва активизировала усилия, направленные на ослабление экспортной инфраструктуры Украины.

В частности, в ночь на 19 июля российские удары уничтожили 60 тысяч тонн зерна в порту Черноморск в Одесской области. В конце июля ВМС Украины сообщали, что российские атаки уже повредили более 20 судов и существенно замедлили работу морского коридора.

В то же время Украинский аграрный совет оценил, что из-за ракетных и дронных ударов по портовой инфраструктуре Украина потеряла около трети своих мощностей по экспорту зерна.

Россия оказывает давление на альтернативные маршруты

Из-за проблем с морским экспортом Украина вынуждена активнее использовать альтернативные маршруты, в частности через Дунай. Новый министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщал, что российские удары вынуждают искать дополнительные возможности для вывоза зерна и других грузов.

Именно поэтому удар по мосту в Маяках может иметь более широкое экономическое значение. Эта инфраструктура является частью сухопутного маршрута, который позволяет продолжать экспорт украинской продукции в условиях постоянных атак на морские пути.

В ISW отмечают, что Россия, вероятно, постепенно смещает фокус своих ударов с морского коридора на сухопутные маршруты. Таким образом Москва может пытаться не просто повреждать отдельные объекты, а системно затруднять экспорт украинского зерна и других товаров.

Для Украины это создает дополнительные логистические риски, ведь сокращение доступных маршрутов может увеличить стоимость транспортировки и время доставки продукции иностранным покупателям. В то же время конкретный масштаб последствий атаки на мост в Маяках будет зависеть от характера повреждений и скорости восстановления сообщения.

На фоне этих событий Турция предложила России и Украине ввести мораторий на удары по торговым судам в Черном море. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан озвучил это предложение 9 августа.

В то же время, по оценке ISW, последние атаки свидетельствуют о том, что Россия может пытаться усилить давление на украинскую экспортную систему, нанося удары не только по морским, но и по сухопутным альтернативным маршрутам.