Впервые за 8 месяцев: Украина отправила в Китай большой груз одного товара
- Украина впервые за 8 месяцев отправила судно Panamax с 58,8 тысяч тонн кукурузы в Китай.
- В маркетинговом году 2024/25 Украина значительно сократила экспорт кукурузы в Китай из-за снижения спроса, отправив лишь 190 тысяч тонн.
Впервые в текущем маркетинговом сезоне 2025 –2026 годов Украина отправила в Китай крупную партию кукурузы. Продукцию отгрузили для Пекина в середине декабря.
Сколько кукурузы отправили в Китай?
Судно Panamax направляется в Китай с 58,8 тысяч тонн украинской кукурузы, передает 24 Канал со ссылкой на ASAP Agri.
Смотрите также Только 6% компаний в Украине работают на полную мощность: экспорт также ухудшился
Предварительно Украина отгрузила в Китай кукурузу судном такого класса еще в апреле 2025 года.
Общий объем поставок в 2024/25 маркетинговом году составил лишь 190 тыс. тонн, что существенно меньше чем 4,6 млн тонн в сезоне 2023/24,
– отмечает издание.
Обратите внимание! Поставки украинской кукурузы в Китай резко сократились из-за слабого спроса на этот товар китайских покупателей. Они предпочитают более дешевое зерно из Бразилии.
Какой объем поставок кукурузы?
В общем суммарный экспорт украинской кукурузы по состоянию на 18 декабря 2025 года составил 1,31 миллиона тонн, пишет Spike Brokers.
Впрочем, несмотря на восстановление поставок в Китай, основными покупателями продукции были две страны:
- Турция с объемом 365 тысяч тонн;
- Италия с объемом 312 тысяч тонн.
В региональной структуре доминируют Европа (40,7%) и Ближний Восток (40%),
– пишет издание.
В частности, ключевыми направлениями продаж кукурузы для Украины пока остаются:
- Испания;
- Италия;
- Турция;
- Ливан.
На Северную Африку приходится 15% поставок украинской кукурузы по состоянию на середину декабря. Азия сформировала 11% экспорта, в основном за счет Китая и Южной Кореи.
В целом украинская кукуруза демонстрирует высокую диверсификацию и устойчивое присутствие на рынках ЕС, MENA (англ. Middle East and North Africa – Средний Восток и Северная Африка – 24 Канал) и Азии,
– говорят отраслевые эксперты.
Важно! Министерство сельского хозяйства США (USDA) ухудшило прогноз урожая кукурузы в Украине в 2025/26 маркетинговом году. По оценкам, ее производство упадет на 3 миллиона тонн – до 29 миллионов тонн, а экспорт – на 1,5 миллиона тонн – до 23 миллионов тонн.
Что известно об экспорте зерновых?
Италия в 2025/26 маркетинговом году вышла в лидеры среди стран Евросоюза по объемам закупки украинской кукурузы. В октябре Украина экспортировала на итальянский рынок 263 тысячи тонн этой культуры, а в период с 1 по 24 ноября – еще почти 300 тысяч тонн.
Зато Испания, которая ранее возглавляла список крупнейших импортеров украинской кукурузы в ЕС, пока значительно уступает. В октябре ее закупки составили лишь 46 тысяч тонн, а в ноябре – около 133 тысяч тонн.
В то же время выполнение экспортных контрактов оказалось под угрозой из-за регулярных атак России на портовую инфраструктуру Украины. Уже в декабре фактические объемы отгрузок существенно отстают от запланированных, а часть стратегических портов вынуждена работать в сокращенном режиме.
По состоянию на 22 декабря из примерно 1 миллиона тонн зерна, запланированного к экспорту в течение месяца, Украине удалось отправить за границу только 375 тысяч тонн.