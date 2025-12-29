Впервые за 8 месяцев: Украина отправила в Китай большой груз одного товара

Впервые в текущем маркетинговом сезоне 2025 –2026 годов Украина отправила в Китай крупную партию кукурузы. Продукцию отгрузили для Пекина в середине декабря.

Сколько кукурузы отправили в Китай?

Судно Panamax направляется в Китай с 58,8 тысяч тонн украинской кукурузы, передает 24 Канал со ссылкой на ASAP Agri.

Предварительно Украина отгрузила в Китай кукурузу судном такого класса еще в апреле 2025 года.

Общий объем поставок в 2024/25 маркетинговом году составил лишь 190 тыс. тонн, что существенно меньше чем 4,6 млн тонн в сезоне 2023/24,

– отмечает издание.

Обратите внимание! Поставки украинской кукурузы в Китай резко сократились из-за слабого спроса на этот товар китайских покупателей. Они предпочитают более дешевое зерно из Бразилии.

Какой объем поставок кукурузы?

В общем суммарный экспорт украинской кукурузы по состоянию на 18 декабря 2025 года составил 1,31 миллиона тонн, пишет Spike Brokers.

Впрочем, несмотря на восстановление поставок в Китай, основными покупателями продукции были две страны:

Турция с объемом 365 тысяч тонн;

Италия с объемом 312 тысяч тонн.

В региональной структуре доминируют Европа (40,7%) и Ближний Восток (40%),

– пишет издание.

В частности, ключевыми направлениями продаж кукурузы для Украины пока остаются:

Испания;

Италия;

Турция;

Ливан.

На Северную Африку приходится 15% поставок украинской кукурузы по состоянию на середину декабря. Азия сформировала 11% экспорта, в основном за счет Китая и Южной Кореи.

В целом украинская кукуруза демонстрирует высокую диверсификацию и устойчивое присутствие на рынках ЕС, MENA (англ. Middle East and North Africa – Средний Восток и Северная Африка – 24 Канал) и Азии,

– говорят отраслевые эксперты.

Важно! Министерство сельского хозяйства США (USDA) ухудшило прогноз урожая кукурузы в Украине в 2025/26 маркетинговом году. По оценкам, ее производство упадет на 3 миллиона тонн – до 29 миллионов тонн, а экспорт – на 1,5 миллиона тонн – до 23 миллионов тонн.

Что известно об экспорте зерновых?