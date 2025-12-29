Скільки кукурудзи відправили до Китаю?

Судно Panamax прямує до Китаю з 58,8 тисячі тонн української кукурудзи, передає 24 Канал з посиланням на ASAP Agri.

Попередньо Україна відвантажила до Китаю кукурудзу судном такого класу ще у квітні 2025 року.

Загальний обсяг постачань у 2024/25 маркетинговому році становив лише 190 тис. тонн, що суттєво менше ніж 4,6 млн тонн у сезоні 2023/24,

– зазначає видання.

Зауважте! Постачання української кукурудзи до Китаю різко скоротилося через слабкий попит на цей товар китайських покупців. Вони надають перевагу більше дешевому зерну з Бразилії.

Який обсяг постачань кукурудзи?

Загалом сумарний експорт української кукурудзи станом на 18 грудня 2025 року склав 1,31 мільйона тонн, пише Spike Brokers.

Втім, попри відновлення постачань до Китаю, основними покупцями продукції були дві країни:

Туреччина з обсягом 365 тисяч тонн;

Італія з обсягом 312 тисяч тонн.

У регіональній структурі домінують Європа (40,7%) та Близький Схід (40%),

– пише видання.

Зокрема, ключовими напрямками продажів кукурудзи для України наразі залишаються:

Іспанія;

Італія;

Туреччина;

Ліван.

На Північну Африку припадає 15% постачань української кукурудзи станом на середину грудня. Азія сформувала 11% експорту, в основному за рахунок Китаю та Південної Кореї.

Загалом українська кукурудза демонструє високу диверсифікацію та стійку присутність на ринках ЄС, MENA (англ. Middle East and North Africa – Середній Схід та Північна Африка – 24 Канал) та Азії,

– говорять галузеві експерти.

Важливо! Міністерство сільського господарства США (USDA) погіршило прогноз урожаю кукурудзи в Україні у 2025/26 маркетинговому році. За оцінками, її виробництво впаде на 3 мільйони тонн – до 29 мільйонів тонн, а експорт – на 1,5 мільйона тонн – до 23 мільйонів тонн.

Що відомо про експорт зернових?