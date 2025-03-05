Экспорт полезных ископаемых в 2024 году принес 8,1% от общей выручки

В 2024 году доход от экспорта полезных ископаемых составил 8,1% от общего объема экспорта Украины. Это почти на 60% меньше, чем в 2021 году.

Как изменился экспорт украинских товаров

Такие данные приводит Центр экономических исследований "Финансовый пульс" в своем отчете, сообщает 24 Канал.

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Согласно данным Национального банка, общий объем экспорта товаров в 2024 году составил 38,9 миллиарда долларов, что равняется 61,6% уровня 2021 года.

Основную часть экспорта составили продовольственные товары и сырье для их производства – на них приходится 63,4% всех поставок за границу. В 2024 году этот сегмент вырос на 12,1%, достигнув 89,09% от уровня 2021, говорит руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева.

Диляра Мустафаева Руководитель аналитического департамента "Финансового пульса По результатам 2024 года объем экспорта товаров и услуг составил 68,84% от объемов за 2021 год. Импорт товаров и услуг по результатам 2024 года на 9% превысил показатель 2021 года. Разница между экспортом и импортом товаров и услуг ВЭД остается отрицательной, но по сравнению с 2023 годом соотношение между объемом экспорта и импорта увеличилось: 61,11% против 57,52%.

Какую продукцию экспортировали больше всего

По словам експертки, значительную часть экспорта Украины в 2024 году составляла продукция металлургии, которая составила 11,4% от общего объема. Однако из-за отключения электроэнергии, падения мировых цен на металлы и уменьшения спроса объем экспорта металлургической продукции сократился до 28% от уровня 2021 года.

Продукция машиностроения в 2024 году занимала 5,2% в структуре экспорта, что составляет 52,7% от уровня 2021 года.

Экспорт древесины и изделий из нее составил 4,3% общей выручки, что соответствует 66,6% от показателей 2021 года.

Химическая продукция принесла 3,9% экспортного дохода, что на 47,5% меньше по сравнению с 2021 годом.

В какие страны Украина больше всего экспортирует

Около 59% валютных поступлений от экспорта в 2024 году поступило из европейских стран, в частности 57% из стран ЕС. Кроме того:

Экспорт в Азию составил 25,6%;

в Африку – 7,6%;

в Америку – 3%, из которых 2,2% пришлось на США.

Поставки в Австралию и страны Океании были минимальными – лишь 0,06% от общего объема.

К слову! Аналитики также отмечают, что в 2024 году импорт вырос на 8,14% по сравнению с 2023 годом и достиг 69 миллиардов долларов, что составляет 98,9% от уровня 2021 года. Основной статьей импорта остается продукция машиностроения, расходы на которую в 2024 году составили 35,4% от общего объема импорта.