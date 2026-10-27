Экспорт зерна из России обвалился: порты оккупантов теряют миллионы тонн

Морская логистика России продолжает давать сбои, вынуждая экспортеров искать обходные пути. Российские компании пытаются возобновить отгрузку зерна через порт Новороссийск, однако реальные объемы выглядят слишком скромно на фоне прошлогодних показателей.

Что происходит с экспортом зерна из России

За первые 20 дней октября через Новороссийск компаниям удалось вывезти всего лишь 59,6 тысячи тонн зерна, тогда как в прошлом году эта цифра достигала 1,7 миллиона тонн, пишут российские СМИ.

Общая картина для экономики врага выглядит еще хуже.

С 1 по 20 октября Россия сократила отгрузки зерна на экспорт через все свои порты в четыре раза – до 1,135 миллиона тонн против 4,515 миллиона тонн годом ранее.

Больше всего сократились поставки основных зерновых культур:

объемы продаж пшеницы упали в четыре раза – до 1 миллиона тонн;

экспорт ячменя сократился в 5,7 раза – до 61 тысячи тонн;

отгрузки кукурузы сократились в 2,2 раза – до 51 тысячи тонн.

Во второй декаде октября экспортная активность российских портов несколько оживилась. Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать значительное отставание от прошлогодних показателей.

Почему Балтийское море не спасает ситуацию

На фоне масштабных проблем с черноморскими перевозками Россия перебрасывает логистику на Балтийское море.

За первые две декады октября балтийские порты отгрузили 875 тысяч тонн зерна, что в 11 раз превышает прошлогодние показатели.

Наибольшие объемы прошли через такие порты:

Санкт-Петербург – 308 тысяч тонн;

Усть-Луга – 294 тысячи тонн;

Высоцк – 273 тысячи тонн.

Однако рост перевалки через Балтику пока не компенсирует потери южных портов, ведь только один Новороссийск в прошлом году за аналогичный период отгрузил 1,7 миллиона тонн зерна.

Обратите внимание! Логистический коллапс мгновенно ударил по географии поставок. Если в прошлом году российскую пшеницу закупали 29 стран, то сейчас их количество сократилось почти вдвое – до 15.

Напомним, альтернативные порты не способны обрабатывать те же объемы агропродукции, что и черноморские, а доставка зерна покупателям через Балтику обходится значительно дороже. По оценкам брокерской компании Ifchor Galbraiths, перевозка в Египет по этому маршруту обходится на 30 – 35 % дороже за тонну, чем через Черное море.