Российские удары срывают экспорт: судовладельцы массово отказываются от портов Украины

Усиление российских атак на портовую инфраструктуру Одесской области вызвало новые проблемы для украинского экспорта зерна. Судовладельцы начали массово отменять рейсы, а страховщики приостановили оформление полисов военного риска, что уже сказывается на внутренних ценах на зерно.

Судовладельцы отказываются заходить в украинские порты

Из-за усиления российских атак на портовую инфраструктуру Одесской области ситуация с украинским экспортом зерна резко осложнилась. Как сообщает издание ASAP Agri, международные судовладельцы начали массово расторгать заключенные фрахтовые соглашения, а страховые компании прекратили оформление новых полисов военного риска.

После серии ударов по гражданским судам и портовым объектам пребывание в украинских территориальных водах стало слишком рискованным для большинства перевозчиков. Без страхового покрытия военных рисков выполнение рейсов становится экономически невыгодным, потому что часть судов отказывается заходить в украинские порты. Хотя стоит отметить, что и российские зерновозы страдают от украинских ударов.

Последствия уже ощущают на себе украинские трейдеры. Некоторые большие компании временно приостановили закупку зерна на условиях CPT-порт (доставка до портового терминала), а те операторы, которые продолжают работать, снизили закупочные цены на зерно нового урожая примерно на 300 гривен за тонну. Это означает дополнительные потери для украинских аграриев, которые вновь столкнулись с логистическими трудностями.

Конкуренты Украины уже занимают ее место на рынке

Пока украинские экспортеры сталкиваются с проблемами, международный рынок быстро адаптируется. Покупатели все активнее переключаются на зерно из Румынии и Болгарии, которые могут обеспечить стабильные поставки через свои черноморские порты.

В частности, в румынском порту Констанца цена фуражной пшеницы с поставкой в августе уже выросла до 216 евро за тонну (около 247 долларов) на условиях FOB. Часть румынских продавцов даже временно приостановила продажи, ожидая дальнейшего роста цен из-за увеличения спроса.

Аналитики отмечают, что из-за систематических российских атак Украина уже потеряла около трети своих экспортных мощностей в ключевых черноморских портах. Если логистические проблемы сохранятся, украинские производители рискуют потерять часть традиционных внешних рынков, которые все активнее занимают конкуренты из стран Европейского Союза.