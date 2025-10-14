Евросоюз собирается ответить на последние экспортные ограничения Китая. Однако свой ответ хочет скоординировать с США и другими партнерами из "Большой семерки".

Как ЕС хочет ответить Китаю на ограничения?

На прошлой неделе Китай значительно расширил ограничения на экспорт редкоземельных материалов, добавив новые элементы, технологии переработки и усиленный контроль для полупроводниковой отрасли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Министры ЕС, которые собрались в Дании для обсуждения торговых вопросов, назвали эти меры Китая "критически важной проблемой".

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович считает ограничения неоправданными. Он сообщил, что министры G7, вероятно, обсудят варианты реагирования на них в среду, 15 октября. Также чиновник уже поговорил об этой проблеме с министром торговли США Говардом Лутником.

Мы обсуждали вчера, что после этой первой дискуссии целесообразно организовать видеозвонок G7 в ближайшее время,

– добавил Шефчович.

Он отметил, что совместные шаги ЕС, США и G7 могут включать диверсификацию поставок редкоземельных элементов, в частности через совместные проекты по добыче и переработке критических минералов.

Марош Шефчович Еврокомиссар по торговле Конечно, такие проекты требуют времени, но сигнал от Китая четко показывает: мы должны максимально ускорить эти процессы.

Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен также заявил, что ЕС нужен "единый и жесткий ответ" на экспортные ограничения Пекина.

ЕС является крупнейшим торговым образованием в мире. Но мы должны оставаться реалистами. Это также сфера общих интересов с нашими друзьями в США. Если мы будем держаться вместе, сможем значительно эффективнее давить на Китай, чтобы он действовал честно,

– подчеркнул Расмуссен.

Однако в ЕС не поддерживают введение высоких тарифов, которыми Трамп угрожал Пекину, а предпочитают открытые и прямые переговоры. Еврокомиссар по торговле собирается пообщаться по экспортным ограничениям со своим китайским коллегой на следующей неделе.

Стоит знать! Предыдущие экспортные ограничения Китая на редкоземельные материалы, объявлены в апреле, вызвали их глобальный дефицит, в частности для автопроизводителей. Компании даже начали искать альтернативные источники поставок, пишет The Financial Times. Только серия соглашений с ЕС и США смягчила кризис поставок.

Что известно об экспортных ограничениях Китая?