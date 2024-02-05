В январе Украина установила рекорды по экспорту

В январе 2024 года Украина установила новый рекорд по объемам экспорта. За месяц отечественные производители вывезли за границу 12 миллионов тонн товаров.

Экспорт растет

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что Украина стала близка к выходу на довоенные физические объемы экспорта. Она отметила, что нормализация страхового рынка для морских перевозок является важной частью восстановления экспорта продукции с добавленной стоимостью.

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Впервые одно из судов, которые вывозили товары, было застраховано от военных рисков с помощью страховой компании UNITY, которую создало украинское правительство совместно с партнерами.

Юлия Свириденко Министр экономики Украины В январе 2024 года Украина экспортировала 12 млн тонн продукции. Это всего на два миллиона тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года. Из них 8,7 млн тонн было вывезено морским транспортом.

Страхование судов

Украинские экспортеры ожидают возможности свободно отправлять свои товары морем, и это возможно, когда страхование становится доступным и используется для экспорта украинских товаров.

Нормализация страхового рынка в торговле является краеугольным элементом восстановления экспорта продукции с добавленной стоимостью. Наша цель выйти не только на довоенные объемы экспорта, но и на большую выручку. Это станет возможным, когда украинские экспортеры смогут свободно отправлять морем контейнеры. А это станет возможным только тогда, когда страховой рынок для морских перевозок восстановится,

- отмечает Юлия Свириденко.

! Программа страхования судов Unity, которую реализует Украинское правительство вместе с Marsh McLennan и группой страховых компаний под руководством ASCOT, направлена на удешевление страхования морских перевозок зерна и других важных продовольственных товаров на водах Украины.

Общий объем страхового покрытия программы составляет 50 миллионов долларов.

В Минэкономики считают, что инициатива позволит уменьшить стоимость страхования зерна на примерно 2,5 процентных пунктов, что в свою очередь сэкономит расходы на транспортировку товаров. Украина планирует расширить подобные страховые инструменты и на другие виды экспорта в будущем.