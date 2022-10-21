Как долго украинцам нужно будет экономить электроэнергию
Россия пытается обесточить Украину. Ракетные обстрелы трансформаторов, переключателей и других объектов намерены создать гуманитарную катастрофу. Сколько будет продолжаться восстановление украинской энергосистемы, читайте в тексте.
С начала октября Россия своими вражескими обстрелами обесточила около 40% энергетической инфраструктуры Украины.
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Советник министра энергетики Украины Александр Харченко отметил, что такой процент поврежденной инфраструктуры и генерирующих мощностей – это серьезно.
Сколько нужно времени на восстановление электросистемы в Украине
Как рассказывает 24 каналу Андрей Закревский, эксперт по энергетике, для восстановления света в Украине будут использовать распределительные сети. Такие игры с возобновлением будут продолжаться до весны.
В Украине энергосистема, из-за того, что "легла" промышленность, имеет потенциал переподключений аварийных. Но, к сожалению, этот потенциал тоже уже был атакован Россией. Когда бьют по чему-то мощному, для решения проблем используют что-то менее мощное, к которому нужно относиться с экономией. Именно поэтому украинцев просят об ограничении потребления.
Что это значит для украинцев
По оценкам Максима Белявского, экономия электроэнергии для потребителей должна длиться не более двух суток. Кроме того, следует привыкнуть к ответственному потреблению энергоресурсов в период войны.
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Это отразится на платежках. Мы ведь будем кипятить воду не с использованием электрочайника, а благодаря газовой плите. Однако украинцы хозяйственные люди, и я уверен, что мы в любом случае найдем выход из ситуации,
– добавляет собеседник.
Как разумно пользоваться энергоемкими электроприборами / Инфографика 24 канала