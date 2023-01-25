ДТЭК начал импорт электроэнергии из Европы: это поможет снизить дефицит

В январе украинская энергетическая компания ДТЭК начала импортировать электроэнергию из Европы. Это помогает снизить дефицит и стабилизировать энергосистему.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

ДТЭК начала импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Это позволяет уменьшить дефицит и поддержать население и экономику Украины,

– говорится в сообщении.

Текущая мощность на передачу электроэнергии позволяет импортировать около 500 миллионов кВтч электроэнергии в месяц, что позволяет обеспечить потребности месячному потреблению двух миллионов домохозяйств.

Напомним, после многих вражеских массированных ракетных ударов и поражений дронами-камикадзе по инфраструктурным объектам. украинская энергосистема понесла значительные убытки. Именно с этим связано незначительное повышение тарифов для промышленных предприятий.

Изменения в части тарифа на услуги передачи электроэнергии и тарифа на диспетчеризацию для промышленных потребителей от "Укрэнерго" изменились примерно на 3%, что в конечной стоимости электрической энергии отражается максимум в 20 копейках,

– отметил эксперт по энергетике "Центра Разумкова" Максим Белявский.