Чтобы не остаться без пенсии: как правильно внести информацию об электронной трудовой
Поскольку электронные трудовые книги теперь приравнены к бумажным, информацию из них необходимо внести в реестры ПФУ. Вы можете сделать это самостоятельно, или же попросить о помощи вашего работодателя.
Почему нужно внести данные из трудовой книжки на сайт ПФУ
Данные по трудовой книге необходимо предоставлять ПФУ для зачисления стажа. Если вы проигнорируете этот момент, то в будущем можете получить множество проблем, связанных с получением пенсии, в частности – некоторые годы работы просто не будут учитываться и поэтому пенсионные выплаты станут меньше.
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Найти вашу электронную книгу вы можете на сайте ПФУ в соответствующем разделе. Решение о переходе с бумажных носителей было принято 10 июня 2021 года, с этого момента украинцы получили 5 лет, чтобы оцифровать все свои данные.
Наличие крупной электронной базы позволит намного быстрее обрабатывать запросы и принимать решения по начислению выплат.Обратите внимание! После того как данные с бумажного носителя оцифрованы и подтверждены, электронный документ имеет полноправную силу. В дальнейшем владелец трудовой книжки может вести исключительно онлайн-записи или же, по желанию, дублировать их в физический носитель.
Как перенести данные из электронной трудовой книжки на сайт ПФУ
Для того чтобы передать данные в ПФУ нужно:
- Сделать скан копии каждой страницы трудовой книжки. Важно, чтобы они были загружены в хронологическом порядке.
- Документы, где есть записи из оригиналов трудовой или любые другие документированные свидетельства, подтверждающие стаж.
Если вы начали работать раньше 2004 года, обязательно подтвердите это соответствующими документами. Поскольку на расчет страхового стажа также влияют другие факторы, в свою трудовую книжку внесите сведения о собственном образовании, наличии детей (свидетельство о рождении), военном билете и другие.