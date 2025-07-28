Масштабная схема: за незаконную торговлю вейпами из Китая будут судить трех женщин
- Трое женщин предстанут перед судом за незаконный сбыт электронных сигарет, которые хранили на складах во Львове, завезенных из Китая без акциза или с поддельными марками.
- Во время обысков изъято более 200 000 единиц продукции и оборудования для подделки маркировки.
В суд направили дело о незаконном сбыте вейпов. Перед судом предстанут трое подозреваемых, которые хранили продукцию во Львове.
Что известно о схеме продажи вейпов?
Организованная группа, вероятно, наладила масштабную незаконную схему по сбыту и ввозу в Украину электронных сигарет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора.
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По данным следствия, вейпы завозили оптом из Китайской Народной Республики. Они были или вообще без акциза, или с поддельными акцизными марками. Подозреваемые хранили их на складах во Львове с целью дальнейшей продажи.
Во время санкционированных обысков изъяли более 200 000 единиц продукции, спецоборудование для подделки маркировки и другие вещественные доказательства.
Вероятно, в группу входили трое женщин. Теперь они предстанут перед судом.
Подпольная империя вейпов в Украине
Недавно БЭБ и СБУ разоблачили нелегальное производство жидкостей для электронных сигарет с продукцией на 1,2 миллиарда гривен.
По предварительным данным, организовали подпольное производство супруги из Харькова. Они изготавливали никотиносодержащие жидкости, картриджи и заправочные емкости для электронных сигарет, а дальше реализовывали товар оптом и в розницу. Цеха работали на территории Харьковской и Львовской областей.
В ходе девяти обысков силовики изъяли:
- 2,8 тонны жидкостей с никотином;
- 8,6 тонны глицерина;
- 1,4 миллиона пищевых ароматизаторов;
- полное производственное оборудование;
- черновую бухгалтерию.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной деятельности.