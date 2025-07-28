Масштабная схема: за незаконную торговлю вейпами из Китая будут судить трех женщин

В суд направили дело о незаконном сбыте вейпов. Перед судом предстанут трое подозреваемых, которые хранили продукцию во Львове.

Что известно о схеме продажи вейпов?

Организованная группа, вероятно, наладила масштабную незаконную схему по сбыту и ввозу в Украину электронных сигарет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Смотрите также В Украине изменят внешний вид упаковки алкоголя и табачных изделий

По данным следствия, вейпы завозили оптом из Китайской Народной Республики. Они были или вообще без акциза, или с поддельными акцизными марками. Подозреваемые хранили их на складах во Львове с целью дальнейшей продажи.

Во время санкционированных обысков изъяли более 200 000 единиц продукции, спецоборудование для подделки маркировки и другие вещественные доказательства.

Вероятно, в группу входили трое женщин. Теперь они предстанут перед судом.

Подпольная империя вейпов в Украине

Недавно БЭБ и СБУ разоблачили нелегальное производство жидкостей для электронных сигарет с продукцией на 1,2 миллиарда гривен.

По предварительным данным, организовали подпольное производство супруги из Харькова. Они изготавливали никотиносодержащие жидкости, картриджи и заправочные емкости для электронных сигарет, а дальше реализовывали товар оптом и в розницу. Цеха работали на территории Харьковской и Львовской областей.

В ходе девяти обысков силовики изъяли:

2,8 тонны жидкостей с никотином;

8,6 тонны глицерина;

1,4 миллиона пищевых ароматизаторов;

полное производственное оборудование;

черновую бухгалтерию.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной деятельности.