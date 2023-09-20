Конфликт обостряется: Польша назвала украинское зерно опасным

В Польше запретили импорт украинского зерна, несмотря на решение ЕС. Украина отреагировала на эти действия, и теперь польское правительство угрожает расширением списка запретов.

Почему Польша не принимает украинское зерно

Еще прошлой весной в ЕС был утвержден запрет на импорт украинского зерна в некоторых странах: Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии. Срок действия ограничений истек 15 сентября. Однако не все государства согласились на возобновление торговых отношений.

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Польша несанкционированно продлила запрет. В ответ Украина сообщила об иске к ВТО, поэтому. Сегодня Верховная контрольная палата Польши заявила о проведении собственного расследования и выявления вредных веществ в украинском сырье.

Главный ветеринарный врач палаты утверждает, что прошла проверка 73 образцов зерновой продукции. Из них:

17 имели пестициды;

17 – сальмонелла;

11 – ГМО;

6 – миотоксины.

В других образцах обнаружили ртуть, свинец, кадмий и железо. В целом с января по май 2023 года проверки выявили вредные вещества в 35% проверяемых образцов.

Конфликт продолжается. Зеленский акцентировал внимание на том, что эта ситуация недопустима и она ставит под сомнение решение ЕС. Тарас Качка отмечает, что в ответ на эти неправомерные действия Украина готовит свой список запрещенных продуктов из Польши. В свою очередь Матеуш Моравецкий также сообщил о намерении польского правительства реагировать на заявления украинских политиков.