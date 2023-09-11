Польша хочет продлить запрет на импорт украинского зерна

Ранее некоторые страны ЕС запретили импорт украинского зерна, чтобы помочь своим фермерам реализовывать собственное сырье по лучшей цене. Польша хочет продлить эти ограничения.

Запрет импорта украинского зерна

В недавнем интервью польский министр Вальдемар Буда выразил намерение Варшавы продолжить запрет импорта украинских зерновых, сообщает 24 Канал. Ранее эти ограничения должны были закончиться 15 сентября.

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Вальдемар Буда Министр экономического развития и технологий Польши Мы будем договариваться с Еврокомиссией до самого конца. Но мы не можем позволить, чтобы украинское зерно попадало в Польшу сразу после жатвы. В приоритете польские фермеры. Именно они должны продавать польское зерно и получать приемлемую цену за него.

По словам Буды, законопроект с продолжением действия эмбарго уже на этапе разработки. Также министр подчеркнул, что если ЕС не продолжат запрет на импорт, то это сделает польское правительство.

В мои полномочия входит выдать соответствующее постановление, и я буду блокировать импорт в Польшу. Я без колебаний использую этот инструмент на этой неделе, в пятницу или в субботу. Уже готовится проект постановления. Мы будем руководствоваться принципом продовольственной безопасности.

– подчеркнул министр.

Именно 15 сентября должен был стекать срок эмбарго на украинское зерно, которое ввели следующие страны:

Румыния.

Польша.

Словакия.

Болгария.

В список запрещенного украинского сырья вошли: пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник. Решения о продлении эмбарго, другие страны пока не поддержали.