В российской нефти скрывается "кащеева смерть": как нефтяное эмбарго ударит по России

Весь мир сделал важный шаг к эмбарго российской нефти, ведь именно он является крупнейшим источником пополнения бюджета страна-агрессорки. Что означает эмбарго для России, читайте в тексте.

История нефтяного эмбарго

Юлия Свириденко, первая вице-премьер-министр – министерша экономики, рассказала "Экономической правде", что санкции на российскую нефть накатываются системно и неумолимо. Хотя сам путь к полному эмбарго выглядит извилистым.

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что 5 декабря заработали санкции Запада в отношении российской трубопроводной нефти, ограничение перевозки ее танкерами и установление верхнего ценового предела

Свириденко отмечает, что нефть для России очень важна.

В российской нефти скрывается "кащеева смерть", потому что это главный источник поступлений в российский бюджет войны. С 24 февраля мы требуем от партнеров полного эмбарго на нефть из России,

– первая вице-премьер-министр

Первыми нефтяное эмбарго было введено в США – 8 марта.

В тот же день Великобритания сообщила, что откажется от российской нефти до конца года, а точнее – введет полное эмбарго 5 декабря 2022 года.

ЕС принял полное эмбарго на нефть 3 июня, предвидя, что оно заработает 5 декабря 2022 года. А в феврале будет объявлено о финансовом потолке на нефтепродукты.

Однако 28 июня на саммите в Баварии лидеры G7 говорили, что объявленное эмбарго разгоняет цену. Агрегированная цена FOB Europe на нефть Brent в июне подскочила до 128 долларов, к 24 февраля она была 101 доллар. Сейчас эта цена составляет 80 долларов, российская нефть Urals торгуется на уровне 56 долларов.

Что для России означает нефтяное эмбарго

По словам Юлии Свириденко, Oil Price Cap Initiative – это исключение от полного эмбарго, направленное на избежание скачков цены. Именно этот механизм прописан в 8-м пакете санкций ЕС.

Главный вывод – полное эмбарго на нефть не только возможно, но уже закреплено в нормативных актах. А Oil Price Cap Initiative – лишь временный предохранитель от ценового шока при введении полного эмбарго. Парадоксально резкая реакция России на это исключение является криком отчаяния, ибо этот механизм загоняет в контролируемый коридор и физический поток нефти и цену на нее.

– объясняет первая вице-премьер-министр

То есть работая в рамках ценового потолка, трейдеры будут привыкать к плотному эмбарго вне потолка. Кроме того, для них в основном не важна абсолютная цена, главное – возможность торговать и иметь свою маржу.

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Единственный минус принятых решений

Сейчас для России вполне комфортен уровень ограничения цен на нефть, что мало повлияет на доходы в бюджет.

Если сравнивать с предыдущими годами, то этот уровень минимально повлияет на доходы страны-агрессорки от нефти. И, соответственно, на возможности и желании России финансировать в дальнейшем войну,

– говорит Юлия Свириденко.

Оптимальный уровень, который действительно нанесет по нефтяным доходам удар, 30 – 35 долларов за баррель.