Ограничения цен на нефть наконец-то ударили по доходам России, – Bloomberg
Источник:Bloomberg
С 5 декабря действует эмбарго ЕС на импорт доставляемой морем российской нефти. Кроме того, ограничили цену. Это уже отразилось на доходах государства-агрессора.
Нефтяное эмбарго сильно бьет по Кремлю. Об этом пишет Bloomberg. Подробнее информирует 24 канал.
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Москва потеряла более 1,5 миллиона баррелей в сутки
В издании отметили, что ранее администрация США опасалась, что санкции ЕС в отношении российской морской нефти приведут к стремительному росту цен. В частности, особую обеспокоенность вызвал запрет на предоставление судов, страхование и финансирование российских грузов по транспортировке нефти в любую точку мира.
Чтобы смягчить влияние, даже предложили установить предел цены на уровне 60 долларов за баррель. Если стоимость ниже, запрет на поставку и услуги не применяется.
Похоже, что волноваться не стоит, отметило издание. По данным Bloomberg, последние российские баррели отправлены в порты Европы. Москва потеряла рынок – более 1,5 миллиона баррелей в сутки. По всей вероятности, до конца 2022 года Россия будет терять еще 500 000 баррелей в день, если Польша и Германия выполнят свои обязательства прекратить импорт нефти по трубопроводам.
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Опасения, что санкции ЕС повысят цены на нефть, не оправдались
Интересно, что цены на нефть не взлетели, а наоборот упали. В частности, до 9 декабря нефть Brent продавалась за менее 77 долларов за баррель. Это, кстати, на 14% ниже максимумов, достигнутых 5 декабря – после того, как санкции вступили в силу.
Тем временем Urals значительно подешевела и продавалась чуть больше, чем за 40 долларов за баррель в балтийских портах. В издании отметили, что это примерно безубыточный уровень себестоимости производства нефти.
Санкции ЕС не создали дефицита нефти, а повлекли за собой локальное перенасыщение этих рынков,
– подчеркнуло издание.
Кратко о нефтяном эмбарго
- 5 декабря вступили в силу новые санкции ЕС против России. В частности, речь идет об импорте нефти морским путем.
- Важно, что такое ограничение позволит установить лимит на колебания цены на основании чрезвычайных рыночных условий и резко снизит доходы государства-агрессора.
- Также ЕС, Австралия и G7 утвердили предел границы цен на нефть – 60 долларов за баррель.
- Между тем, в России очень недовольны такими нововведениями. Даже хотят ввести минимальную цену на нефть.