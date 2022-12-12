Ограничения цен на нефть наконец-то ударили по доходам России, – Bloomberg

С 5 декабря действует эмбарго ЕС на импорт доставляемой морем российской нефти. Кроме того, ограничили цену. Это уже отразилось на доходах государства-агрессора.

Нефтяное эмбарго сильно бьет по Кремлю. Об этом пишет Bloomberg. Подробнее информирует 24 канал.

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Москва потеряла более 1,5 миллиона баррелей в сутки

В издании отметили, что ранее администрация США опасалась, что санкции ЕС в отношении российской морской нефти приведут к стремительному росту цен. В частности, особую обеспокоенность вызвал запрет на предоставление судов, страхование и финансирование российских грузов по транспортировке нефти в любую точку мира.

Чтобы смягчить влияние, даже предложили установить предел цены на уровне 60 долларов за баррель. Если стоимость ниже, запрет на поставку и услуги не применяется.

Похоже, что волноваться не стоит, отметило издание. По данным Bloomberg, последние российские баррели отправлены в порты Европы. Москва потеряла рынок – более 1,5 миллиона баррелей в сутки. По всей вероятности, до конца 2022 года Россия будет терять еще 500 000 баррелей в день, если Польша и Германия выполнят свои обязательства прекратить импорт нефти по трубопроводам.

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Опасения, что санкции ЕС повысят цены на нефть, не оправдались

Интересно, что цены на нефть не взлетели, а наоборот упали. В частности, до 9 декабря нефть Brent продавалась за менее 77 долларов за баррель. Это, кстати, на 14% ниже максимумов, достигнутых 5 декабря – после того, как санкции вступили в силу.

Тем временем Urals значительно подешевела и продавалась чуть больше, чем за 40 долларов за баррель в балтийских портах. В издании отметили, что это примерно безубыточный уровень себестоимости производства нефти.

Санкции ЕС не создали дефицита нефти, а повлекли за собой локальное перенасыщение этих рынков,

– подчеркнуло издание.

Кратко о нефтяном эмбарго