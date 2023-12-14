"Печатать" деньги пока не нужно: НБУ не будет прибегать к эмиссии

В настоящее время НБУ не видит оснований для эмиссионного финансирования, чтобы покрыть дефицит бюджета. Однако в регуляторе не исключили вариант того, что такие меры возможны в будущем.

НБУ не видит нужды в эмиссионном финансировании

Глава НБУ Андрей Пышный на пресс-брифинге по монетарной политике рассказал, что, согласно договоренностям с МВФ, эмиссионное финансирование является "крайней мерой", к которой может прибегнуть регулятор, передает 24 Канал.

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Андрей Пышный Глава НБУ Мы не видим оснований для возобновления монетарного финансирования. Так мы видим, что риски ритмичности финансирования реализовались до определенной степени. При этом состоялся второй успешный пересмотр программы МВФ. Фундамент программы – заверение донорской коалиции относительно предоставления достаточного уровня финпомощи, чтобы сбалансировать бюджет.

В будущем НБУ будет рассматривать ситуацию, опираясь на вызовы, которые будут актуальны на тот момент. Тогда будут вырабатываться необходимые варианты решений.

Транш от МВФ

Сегодня, 14 декабря, МВФ предоставил Украине очередной транш на сумму 900 миллионов долларов.

Важно помнить и то, что программа с Международным валютным фондом включает в себя не только базовый сценарий, предусматривающий 115 миллиардов – объем финансовой поддержки, но и отрицательный сценарий, определяющий объем финансового пакета в размере 140 миллиардов,

– добавил Пышный.

Также эта программа предусматривает четкий перечень мер, которые нужно будет предпринять, если риски, определенные этой же программой, будут реализованы.