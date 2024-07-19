Газовые хранилища Украины под прицелом: почему Россия нацелилась на энергетическую инфраструктуру

Голубое топливо из украинских газохранилищ используют также другие страны. Если не защитить эти хранилища, то Украина и ее соседние государства могут остаться без голубого топлива в отопительный сезон.

Почему Россия "охотится" за украинскими газохранилищами

В разговоре с 24 Каналом эксперт Юрий Корольчук рассказал, враг уже пытался повредить газохранилища. Целились они именно в систему закачки.

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При этом, эксперт по энергетическому рынку Геннадий Рябцев отмечает, что несмотря на все не исключает повторных атак россиян по украинским газохранилищам в будущем.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическому рынку Это может были во время отопительного сезона, когда будут низкие температуры, и поэтому прерывание поставок газа, безусловно, является той угрозой, на которую нужно реагировать.

Впрочем, оба эксперта соглашаются, что в само газохранилище – трудно попасть. Особенно из-за того, что оно расположено глубоко под землей. Соответственно, при этом может пострадать только инфраструктура хранилища, которая есть снаружи.

Это только оборудование, которое не является уникальным. То есть даже если оно будет повреждено, то его можно быстро восстановить,

– утверждает Рябцев.

Как он пояснил, речь идет о компрессорных станциях, которые закачивают газ.