"Это государственный терроризм": ЕС экстренно выделил 50 миллионов Нафтогазу
- ЕС выделил 50 миллионов евро Нафтогазу для обеспечения тепла и света на фоне российских обстрелов.
- ЕС также предоставил Украине 447 генераторов стоимостью 3,7 миллиона евро для восстановления электроснабжения в больницах, приютах и критически важных службах.
Евросоюз срочно мобилизует дополнительную помощь для поддержки энергетического сектора Украины. В четверг, 29 января, выделил 50 миллионов евро государственной компании "Нафтогаз Украины".
Почему ЕС выделяет деньги Нафтогазу?
Средства предоставила Еврокомиссия вместе с Европейским инвестиционным банком, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы Брюсселя.
В ЕС объяснили, что эти средства необходимы Киеву, чтобы обеспечить тепло и свет для украинцев на фоне непрерывных российских обстрелов и самой суровой зимы с начала войны.
Новости, поступающие из Украины каждое утро, ужасные. То, что делает Россия – это государственный терроризм. Это за пределами войны. Люди замерзают насмерть. Многие покидают Киев и другие города. ЕС тесно сотрудничает с Украиной для стабилизации энергосистемы, но масштаб российских атак такой, что Украине срочно нужно больше,
– отметила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.
Она подчеркнула, что эта чрезвычайная помощь Украине – лишь часть из ряда мероприятий. Сейчас Евросоюз рассматривает все возможные варианты для помощи украинцам.
Важно! Дополнительные 50 миллионов гривен для Нафтогаза предоставили в рамках программы Ukraine Facility, которая направлена за удовлетворение наиболее критических потребностей Украины. Взамен компания обязана реинвестировать такую же сумму в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.
Как еще ЕС помогает Украине?
Ранее Евросоюз также объявил о выделении Украине 447 генераторов, чтобы помочь восстановить электроснабжение после массированных российских обстрелов.
Общая стоимость генераторов составляет 3,7 миллиона евро. Оборудование предоставят из стратегических резервов rescEU.
Их направят на восстановление электроснабжения:
- больниц;
- приютов;
- и критически важных служб
Еврокомиссия решительно осуждает нападения России на критически важную энергетическую инфраструктуру и гуманитарный ущерб, который они наносят. ЕС не позволит России заморозить Украину до покорности и будет продолжать помогать украинцам пережить эту зиму,
– сообщили в пресс-службе.
Распределением генераторов будет заниматься Министерство развития общин и территорий Украины в сотрудничестве с украинским Красным Крестом. Электрооборудование получат общины, которые больше всего пострадали от российских атак.
Стоит знать! С начала полномасштабной войны Евросоюз направил в Украину около 10 тысяч генераторов через Механизм гражданской защиты (UCPM).
Какую помощь оказывают Украине партнеры?
Около двух десятков государств уже присоединились к энергетической поддержке Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. По его словам, Италия начала передавать промышленные бойлеры для систем теплоснабжения. В целом Украина получит примерно 80 таких установок мощностью от 550 до 3 тысяч киловатт.
Кроме технической помощи, ряд стран оказал финансовую поддержку для укрепления украинского энергосектора, закупки оборудования и необходимых ресурсов. Норвегия выделила 200 миллионов долларов, Германия и Австрия – 60 миллионов евро, а Великобритания – 20 миллионов фунтов.
Посол Франции в Украине Гаэль Весьер также сообщил, что международные партнеры планируют передать Украине около 6 тысяч единиц энергетического оборудования. К этой инициативе присоединились Европейский Союз, Франция, США, Япония и другие страны.