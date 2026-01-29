Почему ЕС выделяет деньги Нафтогазу?

Средства предоставила Еврокомиссия вместе с Европейским инвестиционным банком, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы Брюсселя.

В ЕС объяснили, что эти средства необходимы Киеву, чтобы обеспечить тепло и свет для украинцев на фоне непрерывных российских обстрелов и самой суровой зимы с начала войны.

Новости, поступающие из Украины каждое утро, ужасные. То, что делает Россия – это государственный терроризм. Это за пределами войны. Люди замерзают насмерть. Многие покидают Киев и другие города. ЕС тесно сотрудничает с Украиной для стабилизации энергосистемы, но масштаб российских атак такой, что Украине срочно нужно больше,

– отметила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

Она подчеркнула, что эта чрезвычайная помощь Украине – лишь часть из ряда мероприятий. Сейчас Евросоюз рассматривает все возможные варианты для помощи украинцам.

Важно! Дополнительные 50 миллионов гривен для Нафтогаза предоставили в рамках программы Ukraine Facility, которая направлена за удовлетворение наиболее критических потребностей Украины. Взамен компания обязана реинвестировать такую же сумму в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.

Как еще ЕС помогает Украине?

Ранее Евросоюз также объявил о выделении Украине 447 генераторов, чтобы помочь восстановить электроснабжение после массированных российских обстрелов.

Общая стоимость генераторов составляет 3,7 миллиона евро. Оборудование предоставят из стратегических резервов rescEU.

Их направят на восстановление электроснабжения:

больниц;

приютов;

и критически важных служб

Еврокомиссия решительно осуждает нападения России на критически важную энергетическую инфраструктуру и гуманитарный ущерб, который они наносят. ЕС не позволит России заморозить Украину до покорности и будет продолжать помогать украинцам пережить эту зиму,

– сообщили в пресс-службе.

Распределением генераторов будет заниматься Министерство развития общин и территорий Украины в сотрудничестве с украинским Красным Крестом. Электрооборудование получат общины, которые больше всего пострадали от российских атак.

Стоит знать! С начала полномасштабной войны Евросоюз направил в Украину около 10 тысяч генераторов через Механизм гражданской защиты (UCPM).

