Помощь от партнеров продолжается: какую поддержку оказывают Украине

В течение двух последних недель –с 26 января по 10 февраля –в Украину поступило немало помощи от партнеров. Страна получила более 560 единиц энергетического оборудования.

Какую помощь сейчас получает Украина от своих партнеров?

В частности регионам предоставили 774 генераторы и 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок и котлов и т.д., о чем сообщили в Минэнерго.

Читайте также Форма замерзает во время работы: в ДТЭК показали, в каких тяжелых условиях работают энергетики

Помощь оказали партнеры из:

Словакии;

Дании;

Чехии;

Азербайджана;

Германии;

Литвы;

Франции;

Польши;

Италии;

Бельгии;

Японии;

UNICEF/WASH;

Евросоюза.

В течение последних двух недель со складов хабов Минэнерго распределили более 1152 тонн гуманитарной помощи. Они нужны для поддержки важных объектов, в частности больниц, социальных учреждений, критической инфраструктуры, а также на нужды ГСЧС.

Ожидаем поступления еще 798 генераторов, 117 трансформаторов и 120 котлов и когенерационных установок,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения России в Украину государство получило от партнеров 27 тысяч тонн гуманитарной помощи. Более 25 тысяч тонн – уже распределили в регионы.

Заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов рассказывал о ситуации в энергосистеме по состоянию на среду, 11 февраля. Так после очередных обстрелов врага часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях подверглась обесточиванию.

Сложной также остается ситуация в Киевской и Одесской областях. Сейчас энергетики работают круглосуточно, чтобы устранить последствия ударов россиян.

Обратите внимание! По всей стране продолжают действуют графики почасовых отключений света, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В некоторых регионах применены аварийные графики отключений.

Что еще известно об энергетической помощи?

Союзниция Украины – Германия – планирует выделить дополнительный транш энергетической помощи для государства. Речь идет о сумме ориентировочно в 4,8 миллионов евро. Соответствующие соглашения уже подписаны.

В то же время Швейцария 11 февраля одобрила для Украины помощь стоимостью до 32 миллионов франков. Также пакет помощи будет включать немало оборудования.



