Враг нанес удар по объектам генерации и сетям передачи электроэнергии. В результате этих обстрелов без света остались потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях.

Где ситуация со светом наиболее сложная

Из-за серьезных повреждений оборудования энергетики вынуждены прибегать к аварийным отключениям в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, о чем сообщили в Минэнерго.

Обратите внимание! Возвращение к привычным прогнозируемым графикам в этих регионах произойдет только после полной стабилизации системы.

Свет в украинских домах дается сверхвысокой ценой, ведь ремонтные бригады работают под постоянной угрозой. В частности, в Черниговской области во время восстановительных работ энергетики дважды попали под вражеский огонь. Но обошлось без пострадавших.

В настоящее время в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений.

В то же время для промышленных предприятий введены жесткие ограничения мощности.

Поскольку из-за постоянных атак России ситуация может меняться ежесекундно, украинцам следует следить за обновлениями от местных операторов систем распределения.

Ремонтные работы ведутся непрерывно, однако повторные удары по уже восстановленным объектам существенно тормозят процесс.

Напомним, что Россия целенаправленно уничтожает критическую инфраструктуру в преддверии зимы, пытаясь оставить украинцев без тепла и света. Только за прошедшую неделю враг совершил более 120 атак на энергетический сектор.

В общей сложности враг совершил атаки на украинскую энергетику более тысячи раз. И это только за два месяца – с сентября.