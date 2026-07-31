Венгрия на грани энергетического кризиса: единственную АЭС придется остановить
В Венгрии уже с понедельника, 3 августа, может разразиться энергетический кризис. В стране впервые за 44 года полностью остановят единственную атомную электростанцию "Пакш".
Почему останавливают единственную АЭС
АЭС временно прекратит работу из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, сообщил в видеообращении премьер-министр Петер Мадьяр.
Ситуацию осложняет также авария на электростанции "Дунаменти". Из-за технической неисправности станция вышла из строя.
В то же время из-за летней жары в стране ожидается исторически высокий спрос на электроэнергию.
Не позднее понедельника венгерская энергосистема потеряет 2 000 мегаватт генерирующей мощности, тогда как из-за усиления жары спрос на электроэнергию со стороны населения и учреждений будет только расти,
– заявил Мадьяр.
Какие чрезвычайные меры вводятся
В связи с этим, по распоряжению венгерского оператора энергосистемы MAVIR, в ближайшие дни в стране введут ограничения на электроснабжение промышленных предприятий и больших потребителей.
Речь идет, в частности, о:
- заводы по производству аккумуляторов;
- цементные предприятия;
- химические заводы;
- автомобильные предприятия;
- другие большие промышленные объекты.
Оператор энергосистемы уже обратился к большим потребителям с требованием сократить потребление электроэнергии в критический вечерний период.
Если добровольно сократить потребление не удастся, власти могут в некоторых случаях даже временно остановить заводы. В настоящее время готовится соответствующее законодательство.
Для обеспечения стабильной работы энергосистемы правительство Венгрии также планирует:
- задействовать резервные мощности венгерских электростанций;
- обеспечить необходимый импорт электроэнергии;
- сократить потребление электроэнергии в государственных учреждениях.
Отдельно Мадьяр Петер обратился к гражданам с призывом экономно использовать электроэнергию и перенести наиболее энергоемкие действия, такие как зарядка электромобилей и использование кондиционеров, за пределы пикового периода с 17:00 до 22:00.
Эти меры необходимы для того, чтобы избежать коллапса электроэнергетической системы,
– подчеркнул премьер.
Вместе с тем он предупредил о возможных аварийных отключениях в случае ухудшения ситуации.
К слову, атомная электростанция "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта. Она работает с 1980-х годов и является единственной в стране.
Напомним, Центральная Европа страдает от масштабной засухи, которая резко снизила уровень воды в Дунае – крупнейшей реке региона. Наиболее критическая ситуация сложилась в Будапеште, где утром 30 июля уровень воды опустился до всего 23 сантиметров.