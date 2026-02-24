Президент Еврокомиссии анонсировала "энергетический Рамштайн" и новую поддержку для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о плане поддержки энергетики Украины. Также она анонсировала "энергетический Рамштайн".

Что рассказала руководительница Еврокомиссии?

Так Евросоюз уже имеет новый пакет на неотложные энергетические потребности Украины, о чем пишет "Европейская правда".

Объем пакета составляет 100 миллионов евро. Согласно словам руководительницы Еврокомиссии, эти деньги уже можно начинать вкладывать.

Также фон дер Ляйен сообщила, что уже начинается подготовка плана зимней энергетической поддержки для Украины на 2026 – 2027 годы. Его название – "Ремонт, восстановление, перезапуск". Он будет включать пакет на 920 миллионов евро для стабилизации энергосистемы Украины.

Он обеспечит стабильный поток электроэнергии внутри страны, ускорит децентрализацию производства из возобновляемых источников... Конечно, также речь идет о ремонте, восстановление, модернизацию сетей, и ремонт и запуск поврежденных электростанций,

– сказала Урсула фон дер Ляйен.

Важно! Кроме того, Европейский комиссар Дэн Йоргенсен и министр энергетики Денис Шмыгаль в марте созовут "энергетический Рамштайн".

Что известно о последнем "энергетическом Рамштайн"?

Напомним, что 24 января о деталях "энергетического Рамштайн" сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Так 23 января союзники подтвердили свою готовность продолжать помощь новыми пакетами гуманитарной поддержки, в частности:

более 400 миллионов долларов – США;

60 миллионов евро – Германия;

23 миллиона евро – Нидерланды;

почти 23 миллиона евро – Великобритания Великобритания;

10 миллионов евро – Италия (дополнительно 50 миллионов евро заложено в бюджете на 2026 год).

Также Алексей Кулеба поблагодарил партнеров за быстрое реагирование и практическую помощь в январе и рассказал о ключевых направлениях дальнейшей совместной работы, где Украина рассчитывает на поддержку государств-союзников.

