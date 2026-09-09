Помощь из Германии: три региона получили поддержку в сфере энергетики
Германия оказала Украине поддержку в сфере энергетики. Помощь получили целых три региона. Энергетическое оборудование было направлено в Черкасскую, Черниговскую области и Киев.
Какую помощь оказала Украине Германия
Власти страны искренне поблагодарили Берлин за поддержку украинской энергетической инфраструктуры, что сообщили в Министерстве энергетики.
Со складов хабов Минэнерго предприятиям критической инфраструктуры Черкасской и Черниговской областей, а также города Киева при поддержке Германии было передано энергетическое оборудование,
– говорится в сообщении.
Помощь включает в себя:
- два силовых трансформатора для Черниговской области;
- электродвигатель для Черкасской области;
- дизельный генератор с сопутствующим оборудованием для медицинского учреждения в Киеве.
Поддержка была оказана компаниями RWE Power AG, Stadtwerke Unna GmbH, а также Стабилизационной платформой (SPF) Федерального министерства иностранных дел Германии.
Напомним, что союзники в настоящее время регулярно поддерживают энергетику Украины, которую постоянно обстреливает Россия. В частности, враг несколькими волнами ударов атаковал ТЭС ДТЭК. Станция существенно повреждена.
Также недавно поддержку получила Киевская область. Помощь оказал Азербайджан.