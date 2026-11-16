Россия продолжает наносить удары по Украине: враг совершил атаки на энергетику более 100 раз за неделю

Россия продолжает наносить удары по объектам энергоинфраструктуры Украины. Ситуация остается напряженной. Аварийно-восстановительные работы ведутся везде, где это позволяет обстановка с безопасностью.

Кто остался без света в результате обстрелов со стороны России

По состоянию на утро из-за целенаправленных ударов по инфраструктуре обесточены потребители в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Тернопольской и Черкасской областях, о чем сообщили в Укрэнерго.

Из-за существенных повреждений оборудования энергетики вынуждены ввести графики отключений электричества для всех категорий потребителей.

Для промышленности в настоящее время действуют графики ограничения мощности.

В то же время для бытовых потребителей применяются графики почасовых отключений объемом от одной до трех очередей.

Важно! Кроме того, в Харьковской и Полтавской областях утром пришлось прибегнуть к экстренным мерам и ввести графики аварийных отключений.

В Минэнерго подчеркнули: в течение прошлой недели Россия 116 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор.

Всего зафиксирован 161 инцидент, который привел к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры,

– говорится в сообщении.

Напомним, что 13 ноября без электроснабжения оказались жители сразу 12 областей Украины. Главной целью врага стали высоковольтные подстанции, которые обеспечивают транзит энергии между регионами.

Также 15 ноября серьезным ударам подверглись Запорожская и Днепропетровская области. Помимо электричества, там также возникли перебои с водоснабжением и отоплением.