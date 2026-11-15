Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру двух областей: часть населенных пунктов осталась без света

Об этом сообщают глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа и начальник Рады обороны Запорожской области Иван Федоров.

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Какова ситуация с электроснабжением в двух областях?

Из-за вражеской атаки часть потребителей в Запорожской области осталась без электроэнергии. Все важные объекты перешли на резервное питание. Ответственные службы работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей.

После удара по критической инфраструктуре в Запорожье также возникли проблемы с коммунальными услугами. По информации местных властей, водоснабжение должно было вернуться к штатному режиму в течение ближайших 30 минут после сообщения.

Восстанавливается и теплоснабжение. Ожидалось, что в течение часа тепло снова появится примерно у 75% потребителей.

Медицинские учреждения работают в обычном режиме и оказывают помощь пациентам благодаря резервному питанию. Мобильные операторы продолжают работать, а светофоры функционируют от резервных источников электроэнергии.

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Также из-за российской атаки частично обесточены населенные пункты Днепровского и Каменского районов Днепропетровской области. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на питание от генераторов. Кроме того, в населенных пунктах работают Пункты незламности, где люди могут согреться, зарядить гаджеты и воспользоваться интернетом.

Напомним, часть жителей Сумской области уже вторые сутки остается без без стабильного электроснабжения а из-за аварии на высоковольтном объекте. В то же время восстановление электроснабжения затрудняют систематические российские удары по энергетической инфраструктуре региона.

Из-за вражеских атак возможности резервного энергоснабжения в Сумской области существенно ограничены. В "Сумыоблэнерго" пояснили, что повреждения на высоковольтном объекте оказались серьезными, поэтому оперативно восстановить электроснабжение для всех потребителей не удалось.

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения.