Часть Сумской области вторые сутки без света: в чем причина

Об этом сообщает "Сумыоблэнерго".

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Почему часть Сумской области до сих пор остается без света?

По информации энергетиков, авария произошла на одном из высоковольтных объектов области. Повреждения оказались настолько серьезными, что оперативно восстановить электроснабжение всех обесточенных потребителей не удалось.

Ситуацию дополнительно осложняют систематические российские удары по энергетической инфраструктуре. Из-за них возможности резервного питания в регионе существенно ограничены.

В результате часть жителей области по-прежнему остается без электричества.

Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет в каждый дом как можно скорее– подчеркнули в "Сумыоблэнерго".

Пока точных сроков полного восстановления электроснабжения в компании не называют.

Что известно о последних атаках на энергетику Украины?

В ночь на 14 ноября российские войска провели атаку на энергетическую инфраструктуру Одесской области. По информации ДТЭК, в результате удара по одному из энергетических объектов без света остались 41 тысяча семей.

Кроме того, 15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил об ударах по энергетике в Запорожской, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областях.